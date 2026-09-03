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Yerel Kahramanmaraş'ta dehşet! Sokak ortasında eşini pompalı tüfekle katledip intihar etti!
Yerel

Kahramanmaraş'ta dehşet! Sokak ortasında eşini pompalı tüfekle katledip intihar etti!

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Kahramanmaraş'ta dehşet! Sokak ortasında eşini pompalı tüfekle katledip intihar etti!

56 yaşındaki Tevfik Bağrıaçık, henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak ortasında tartışmaya başladığı 49 yaşındaki eşi Dilek Bağrıaçık'a yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Gözü dönen koca, eşini vurduktan hemen sonra aynı silahla kendi canına kıydı.

Onikişubat ilçesine bağlı Mercimektepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde kan donduran bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. 56 yaşındaki Tevfik Bağrıaçık, henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak ortasında tartışmaya başladığı 49 yaşındaki eşi Dilek Bağrıaçık'a yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Gözü dönen koca, eşini vurduktan hemen sonra aynı silahla kendi canına kıydı.

Kahramanmaraş'ta Tevfik Bağrıaçık (56), tartıştığı eşi Dilek Bağrıaçık'ı (49) sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI

Olay, akşam saatlerde Onikişubat ilçesinin Mercimektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tevfik Bağrıaçık, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Dilek Bağrıaçık ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tevfik Bağrıaçık, yanında getirdiği pompalı tüfekle Dilek Bağrıaçık'a ateş etti. Tevfik Bağrıaçık daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tevfik ve Dilek Bağrıaçık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi duyup olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

4 ÇOCUKLARI VARDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 4 çocukları bulunan Tevfik Bağrıaçık ile Dilek Bağrıaçık'ın cenazeleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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