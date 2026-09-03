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Gündem Berhan Şimşek'e Aydın'da şok: Karşılamaya 1 kişi geldi
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Berhan Şimşek'e Aydın'da şok: Karşılamaya 1 kişi geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Berhan Şimşek'e Aydın'da şok: Karşılamaya 1 kişi geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, CHP Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl binası girişinde kendisini sadece İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı’nın karşılaması Şimşek'e kısa süreli şok yaşattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Aydın'ı ziyaret etti. Ziyaretin en dikkat çeken anı ise il binası girişinde yaşandı. Berhan Şimşek'i il başkanlığı binasının girişinde sadece İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı'nın karşılaması ve başka hiçbir partilinin yer almaması gözlerden kaçmadı.

Karşılamanın ardından il binasında il ve ilçe örgütü yöneticileriyle bir araya gelen Şimşek, daha sonra Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın ve ilçe örgütüyle buluştu. Kuşadası'nda basın emekçileriyle de bir araya gelerek değerlendirmelerini paylaşan Şimşek, ülkenin sorunlarını ve çözüm yollarını konuştuklarını ifade etti.

DEVAM EDECEĞİZ

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın İl Başkanımız Vasıf Süha Bayırlı ve örgütümüzle bir araya gelerek kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptık. Aydın'ımızın kıymetli basın emekçileriyle buluştuk. Yandaş medyanın ve malum odakların kara propagandasını, gerçekleri tek tek gözler önüne sererek tüm Türkiye’ye anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Şimşek'in paylaştığı fotoğrafta ise bir televizyon kanalında Yeni Parti haberinin verildiği ve "Yeni Partili vekiller vatandaşla buluşacak" başlığı atıldığı görüldü.

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