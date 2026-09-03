Hindistan cevizi yağı ve Hindistan cevizi suyunun faydaları: Birçok ünlü isim bunu yapıyor, satın alıyor

Hindistan cevizi çoğunlukla tropik bölgelerde yetişen bir bitki olup içerisinde bulunan beyaz etli kısmın soğuk sıkım yöntemiyle sıkılması sonucunda hindistan cevizi yağı elde edilmektedir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI:

Birçok alanda kullanılan bu yağ aynı zamanda bakım malzemesi olarakta kullanılmaktadır.

1. Makyaj Temizleme:

Makyaj temizleme sütlerini bir tarafa koyduğumuzda hindistan cevizi yağı ile oldukça kolay makyaj temizlemesi yapılabilmektedir. Bunun için ilk olarak hindistan cevizi yağını bir pamuğa almak ve yüzdeki makyajı temizlemek gerekmektedir. Suya dayanıklı bir çok makyaj malzemesinin temizlenmesinde etkili bir yöntem olarak kullanılabilmektedir.

2. Saç Bakım:

Saçların yumuşak ve parlak olması herkesin istediği bir şeydir. Bunun için birçok kimyasallar, saç bakım ürünleri gibi şeyler denense bile doğal çözümler herkesin tercih ettiği ve güvenerek uyguladığı bakımlardır.

Bu konuda önümüze hindistan cevizi yağı gelmektedir. Saçınıza uyguladığınız hindistan cevizi yağı sayesinde oldukça parlak ve sizi zorlamayan saçlar elde edeceksin. Bunun için duşa girmeden 10 dakika kadar önce avucunuza aldığınız bir miktar hindistan cevizi yağını masaj yapmak şartı ile saçlarınıza sürmeniz yetecektir. Sonuç parlak ve pürüzsüz saçlar oluyor.

3. Cilt Bakımı:

Saçlarda pürüzsüzlük yaratan bu kullanışlı yağ aynı zamanda cilt bakımında da oldukça kullanılmaktadır. Cildin pürüzsüz olması ve rahatlayarak nefes almasını sağlayan bu maskelerin uygulanması da saça uygulanan maskeler kadar kolaydır.

Aynı şekilde uygulanan bu maskeleri de uygularken bir miktar elinize aldığınız yağı masaj yaparak vücudunuza yedirmeniz gerekmektedir.

Özellikle dirseklerde, dizlerde, bacaklarda, kollarda kurumayı önleyen bir maske olmasıyla da ön plandadır. 10 dakika vücudunuz da beklettiğiniz bu maske sonunda duşa girerek rahatlamanızı sağlayabilirsiniz.

4. Bukleleri ışıldatalım:

Saçlar bukleli ve hacimli durmuyor ise bunun için hindistan cevizi yağına başvurabilirsiniz bunun için yapılması gerekenler oldukça basit aldığınız bir miktar yağı buklelere yedirerek daha hacimli ve ışıldayan bukleler elde edilebilir.

5.”Oil Pulling” yapımı:

Hindistan cevizi yağının en değişik ve garip kullanımı olarak bilinen bir yöntem olan oil pulling uygulaması tam olarak hindistan cevizi yağının günde 20 dakika kadar çiğnenmesi ile yapılan bir tekniktir.

6. Cilde masaj:



Masaj cildin en yorgun ve bitkin zamanlarında başvurduğu mükemmel bir çözümdür. Bunun için hindistan cevizi yağını ve bir miktar esmer şekeri karıştırarak vücuda uygulamak gerekmektedir.

7. Diş Temizleme:

Hindistan cevizi yağı diş için kullanıldığında macun kıvamını alması gerekmektedir. Bunun için hindistan cevizi yağını bir miktar soda ile karıştırarak macun kıvamı elde edilmeli ve dişlere uygulanarak bu şekilde temizlik sağlanmalıdır.

8. İstenmeyen Kokulara Karşı:



Güzellik ve bakım alanında neredeyse sınırsız kullanım alanı olan hindistan cevizi yağının bir diğer kullanım alanı da koku gidermedir. Bunun için deodorant şeklinde koltuk altı ve ayaklara kullanılabilmektedir.

9. Pürüzsüz bir tıraş:

İstenmeyen tüyler en önemli sorun konumundadır. Hayatımız da bu konuda hindistan cevizi yağını bir tıraş köpüğü olarak kullanmak mümkündür. Bunun sonucunda pürüzsüz bir vücuda ulaşacak aynı zamanda tıraş jiletinizin ömrünü uzatmış olacaksınız.

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10. Pişik Tedavisi:

Hindistan cevizi yağının bir diğer kullanım alanı ise pişiklerdir. Pişik olan bölgeye masaj yaparak hindistan cevizi yağı sürüldüğü taktirde oldukça rahatlatıcı etkisi olacaktır.

11. Saç bitleri:

Çocukken en çok korkulan ve şikayet edilen bir durum olduğu kesindir ve çoğu çocuğun yaşadığı bir durumdur.

Uygulamayı gerçekleştirmek için elma sirkesi ve hindistan cevizi yağına ihtiyaç vardır.

İlk olarak elma sirkesi saça sürülerek kuruması beklenir. Herhangi bir durulama işlemi gerçekleştirilmemeli Kuruyan saçlara hindistan cevizi yağı masaj yapılarak sürüldükten sonra sirke tarağı yardımıyla saçlar taranmalı ve şampuanlama ile bakım gerçekleştirilmelidir. Saçın yağdan tamamen arınmasını sağlamak açısından şampuan işlemi 2 kez uygulanabilir.

12. Güneş Yanıkları:

Yanığın gerçekleştiği ilk an değil yanığın hararetinin dindiği zaman bir miktar hindistan cevizi yağını masaj yaparak uygulamadığınız da yaranın iyileşme sürecini hızlandırmış ve soyulmaları engellemiş olacaksınız.

13. Böcek Isırıkları:

Böcek ısırıkları yaz mevsiminde en çok şikayet edilen durumların başında gelmektedir. Isırığın olduğu yer kaşınıyor ve yanıyorsa üzerine hindistan cevizi yağı sürmek yanmayı hafifleteceği gibi şişliği de indirecektir.

Hindistan cevizi suyu bir çok bileşeni içerisinde bulundurmasından dolayı oldukça sağlıklı olmasının yanısıra birçok hastalığı da iyi gelmektedir.

Hindistan cevizi suyunun %95’i sudur ancak içerisinde aminoasit, mineral ve vitamin bulunur bu sebepten dolayı hindistan cevizi suyunun antioksidan ve antibakteriyel yapısı bulunmaktadır.

Vücudun sıcaklığını dengede tutar:

Hindistan cevizi suyu içerisinde bulundurduğu potasyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum ve fosfor sayesinde fiziksel performansı arttırarak vücuda enerji vermektedir.

Yaşlanma Karşıtı:

Birçok ünlü kişininde tercih ettiği bir ürün olan hindistan cevizi suyu yaşlanma karşıtı etkisiyle de oldukça kullanılmaktadır. Hindistan cevizi suyu sitokin olarak bilinen büyüme, gelişme ve yaşlanma ile ilgili olan bir hormonu yapısında bulundurmaktadır. Bu sebepten dolayı hindistan cevizi suyu yaşlanmayı önlemek amacıyla da kullanılmaktadır.

Sindirim Sistemi:

Hindistan cevizi suyu bir çok mide ve bağırsak iltihaplarına iyi gelmekle beraber iyileşmelerini de hızlandırmaktadır

Bağışıklık Sistemi:

Birçok hastalık ve tedavide kullanılan hindistan cevizi suyu bağışık sisteminin direnç kazanmasına ve güçlenmesine yardım etmektedir.

İdrar Yolu:

Hindistan cevizi suyunun böbrek sağlığı ve böbrek taşları üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır.