İngiltere'den Rusya'ya Leipzig İHA tepkisi: Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın havalimanına yönelik hamlesi kınanarak şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere, Rusya'nın Leipzig'deki havalimanına yönelik korkunç ve pervasız saldırısı karşısında Almanya'yla tam dayanışma içindedir. Rusya'nın birliğimizi bozmaya yönelik saldırıları beyhudedir. Bu, Rus devleti tarafından ortak güvenliğimizi açıkça hedef alan son saldırıdır."

NATO ve Ukrayna vurgusu

Açıklamada, NATO müttefiklerine ve Ukrayna'ya verilen desteğin sarsılmaz olduğu belirtilerek, Londra yönetiminin Avrupalı ortaklarıyla birlikte Rusya'nın saldırgan eylemlerini her seviyede deşifre etmeye devam edeceği vurgulandı.

Olayın geçmişi ve Almanya'nın adımları

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği taşıdığı değerlendirilen bir İHA ele geçirilmişti. ABD istihbaratı, söz konusu patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına ait izler taşıdığını öne sürmüştü.

Yaşanan gelişmelerin ardından Almanya, olaydan ötürü Moskova'yı sorumlu tutmuş; Bonn'daki Rus Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılması ve Berlin'deki Rus Evi sözleşmesinin feshedilmesi dahil bir dizi tedbiri hayata geçireceğini duyurmuştu.