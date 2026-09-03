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Gündem Çıkar çıkmaz dolap çevirmişler: Salıverilen Kuriş’çilerin planı ifşa oldu
Gündem

Çıkar çıkmaz dolap çevirmişler: Salıverilen Kuriş’çilerin planı ifşa oldu

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Çıkar çıkmaz dolap çevirmişler: Salıverilen Kuriş’çilerin planı ifşa oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İrfan Yılmaz ile Yılmaz Kimya’nın, Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramalarda ele geçirilen 206 kilogram altına ilişkin görüntülerin internet yayınlarından kaldırılması için çalışma yürüttüğü belirtildi.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen İrfan Yılmaz ile Yılmaz Kimya’nın, aramalar esnasında bulunan 2026 kilo altın görüntülerinin internet sitelerinden kaldırılması için çalışma yürüttükleri ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kurriş soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan İrfan Yılmaz ile Yılmaz Kimya’nın planı ifşa oldu.

GÖRÜNTÜLERİ TEMZİLEME GİRİŞİMİ

Örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramalar sırasında ele geçirilen 206 kilogram altına ilişkin görüntüler için harekete geçtiği tespit edilen 2 ismin görüntülerin internet yayınlarından kaldırılması için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Bu kapsamda İrfan Yılmaz ve Yılmaz Kimya’nın, tutuklu gazeteci Cem Küçük’ün avukatı Merve Uçanok ile anlaşarak medya kuruluşlarında tekzip yayımlatmaya ve içerikleri yayından kaldırtmaya çalıştığı belirlendi. Şirket kayıtlarına göre, Hilmi Tuna Kuriş’in Yılmaz Kimya’nın yönetiminde olduğu ifade ediliyor.

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