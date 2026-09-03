1 kişi hayatını kaybetti! Kontrolden çıkan araç dereye uçtu!
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Bingöl Yedisu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın dereye düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi.
Kaza, Bingöl’ün Yedisu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 5 kişiden 1’inin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 4 kişi ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.