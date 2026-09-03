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Gündem Dışişleri’nden AB’ye ‘Türklere iftira anıtı’ tepkisi: Rumların oyuncağı olmayın!
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Dışişleri’nden AB’ye ‘Türklere iftira anıtı’ tepkisi: Rumların oyuncağı olmayın!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Dışişleri’nden AB’ye ‘Türklere iftira anıtı’ tepkisi: Rumların oyuncağı olmayın!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2027 AB bütçesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesine sert tepki gösterildi. AB’nin Rum yalanlarına alet olmaması tavsiye edilen açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’yla Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellemiş ve Ada’nın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun 2027 AB bütçesine ilişkin verdiği görüşte, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılmasının da tavsiye edildiği öğrenilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’yla Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellemiş ve Ada’nın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir. Rum tarafınca ortaya atılan iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır. AB kurumlarının, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine, tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması, toplumlar arası güveni daha da zedelemektedir. AB yetkililerine, attıkları her adımla Türkiye’yi AB’den uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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