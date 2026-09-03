14 yıllık papazın İslamiyet yolculuğu! Aradığı cevapları Kur’an’da buldu

Brezilya’dan gönülleri ısıtan bir hidayet haberi geldi.

14 yıl boyunca kilisede papaz olarak görev yapan 57 yaşındaki Jose Renato de Jesus Vieira, kutsal metinler üzerinde yaptığı uzun araştırmaların ardından İslamiyet’i seçti.

Vieira’nın yıllar süren arayışı yalnızca kendi hayatını değiştirmekle kalmadı. Eski papazın cemaatinde bulunan çok sayıda kişi de zaman içerisinde Müslüman oldu.

İNCİL'İ ARAŞTIRDIKÇA SORULARI ARTTI

Papazlık yaptığı yıllarda İncil'i derinlemesine incelediğini belirten Vieira, araştırmaları sırasında zihninde oluşan soruların kendisini farklı bir arayışa yönelttiğini anlattı.

Vieira, “14 yıl boyunca bir kilisede papazlık yaptım. Bu süreçte İncil'i derinlemesine inceledim. Araştırmalarım beni farklı arayışlara yöneltti.” ifadelerini kullandı.

“PEYGAMBERLERİN TEK ALLAH'A ÇAĞIRDIĞINI GÖRDÜM”

Eski Ahit'i incelemeye başlamasının hayatındaki dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Vieira, peygamberlerin tebliğlerindeki tevhid inancının dikkatini çektiğini belirtti.

Vieira şöyle konuştu:

“Eski Ahdi incelemeye başladığımda İslam'a ilgi duymaya başladım. Çünkü peygamberlerin dönemine baktığımda hepsinin insanları tek olan Allah'a, kulluğa çağırdığını gördüm. Hazreti İsa da kendi dönemindeki Yahudilere ve çevresindeki insanlara tek olan Allah'a ibadet etmeyi öğretiyordu.”

KİLİSEDE “ALLAH BİRDİR” DEMEYE BAŞLADI

Henüz Portekizce Kur’an-ı Kerim’e sahip olmadığı dönemde dahi ulaştığı sonuçları kilisedeki cemaatine anlatmaya başladığını aktaran Vieira, vaazlarında Allah'ın bir olduğunu dile getirdi.

Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığını söylediğinde kilisede büyük tartışmalar yaşandığını belirten Vieira, zaman içerisinde cemaatinden birçok kişinin kendisine hak verdiğini ifade etti.

Bu süreçte vaftiz yapmayı da bırakan Vieira'nın hayatındaki büyük değişim yaklaşık 10 yıl önce hız kazandı.

“YILLARDIR ARADIĞIM CEVAPLARI KUR’AN’DA BULDUM”

Portekizce bir Kur'an-ı Kerim edinerek okumaya başlayan Vieira, karşılaştığı ayetlerin kendisini derinden etkilediğini anlattı.

Vieira, “Kur'an'daki birçok ayetin daha önce İncil'den ulaştığım sonuçlarla örtüştüğünü gördüm. Kiliselerdeki cemaatime de bunları anlatmaya başladım. Yıllardır aradığım cevapları Kur'an'da buldum.” dedi.

Uzun yıllar boyunca devam eden arayışının sonunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Vieira’nın bu kararı çevresindeki insanlara da ulaştı.

ÖNCE 18 KİŞİ ŞEHADET GETİRDİ, SAYILARI 50'YE ULAŞTI

Vieira'nın İslamiyet'i seçmesinin ardından cemaatindeki insanların da İslam'a ilgisi arttı.

İlk etapta 18 kişinin şehadet getirerek Müslüman olduğunu anlatan eski papaz, daha sonra bu sayının giderek yükseldiğini söyledi.

Vieira, “İlk şehadet getiren 18 kişinin ardından topluluğumuz giderek büyüdü ve yaklaşık 50 Müslüman olduk.” ifadelerini kullandı.

PAPAZLIK YAPTIĞI KİLİSE MESCİDE DÖNÜŞTÜ

Hidayet öyküsünün en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise Vieira'nın yıllarca papazlık yaptığı kilisede yaşandı.

Bir zamanlar İncil'i anlattığı kilise, bugün Müslümanların namaz kıldığı bir mescit olarak hizmet vermeye başladı.

Vieira, yaşadığı değişimi, “Hayatımdaki en büyük mutluluk İslam'ı kabul etmek oldu. Dileğim daha fazla insanın İslam'ı ve onun güzelliklerini tanımasıdır.” sözleriyle anlattı.

ŞİMDİKİ HAYALİ BİR CAMİ YAPTIRMAK

Vieira ve beraberindeki Müslümanlar şimdi bölgede İslam'ı anlatmak için çalışmalar yürütüyor.

Sokaklarda insanlarla bir araya geldiklerini belirten Vieira, merak edenleri İslam'ı araştırmaya ve sorularını sormaya davet ettiklerini söyledi.

Eski papazın bundan sonraki en büyük hayali ise bölgede bir caminin yükselmesi.

Vieira, “Gelecekte en büyük hedefimiz oraya bir cami inşa etmek.” ifadelerini kullandı.