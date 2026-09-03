ABD bu fotoğrafı tartışıyor: Eric Trump'ın babalı pasaportu ülkeyi karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, babasının fotoğrafı ve imzasının yer aldığı yeni ABD pasaportunu sosyal medya platformu X'te paylaşmasının ardından tartışmaların odağı oldu.

Eric Trump, paylaşımında kendisine posta yoluyla ulaşan yeni pasaportu gösterdiği bir video yayınladı.

Pasaportta Donald Trump'ın fotoğrafı ile imzasının, ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin üzerinde yer aldığı görülüyor.

Eric Trump, videoya ilişkin paylaşımında, "Az önce postayla gelen şeye bakın, yeni pasaport. Gerçekten çok beğendim" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada geniş şekilde yayılması üzerine kullanıcıların görüşleri ikiye bölündü.

Bazı destekçiler, özel pasaport tasarımına büyük ilgi gösterirken, bu sürüm için Washington'da şahsen başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

Destekçiler, ABD Başkanının anayasa gereği devlet otoritesinin sembolü olduğunu ve bu nedenle başkanın resmi belgelerde yer almasının doğal olduğunu savundu.

Ancak çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise uygulamayı sert şekilde eleştirdi.

Eleştirmenler, Donald Trump'ın fotoğrafı ve imzasının Bağımsızlık Bildirgesi üzerinde kullanılmasını "aşırı narsisizm" ve "bencillik" olarak nitelendirdi.

Muhalif sosyal medya kullanıcıları, Bağımsızlık Bildirgesi'nin tarihsel olarak bireysel yönetim anlayışına karşı özgürlük amacıyla kaleme alındığını belirterek, bir başkanın fotoğrafı ve imzasının belge üzerinde kullanılmasının bu anlayışla çeliştiğini savundu.

Bazı eleştirmenler ise daha önce hiçbir ABD başkanının benzer bir uygulamaya başvurmadığını ve söz konusu tasarımın vatanseverlikten ziyade kişisel bir övgü niteliği taşıdığını ifade etti.

Yeni ve sınırlı sayıda hazırlanan pasaportun, ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlandığı belirtildi.

Pasaportun dış kapağı ve iç sayfalarında özel tasarımlar ile geliştirilmiş görsel unsurların bulunduğu ifade edildi.

CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili, bu özel pasaport sürümünün yalnızca Washington'daki Pasaport Ajansına doğrudan ve şahsen yapılan başvurular yoluyla temin edilebildiğini söyledi.

Yetkili, söz konusu pasaport için internet üzerinden veya diğer ajanslar aracılığıyla başvuru imkanının bulunmadığını belirtti.

Öte yandan Reuters, ABD Dışişleri Bakanlığının çocukları için pasaport başvurusunda bulunan ebeveynlerden kendi vatandaşlıklarını, ülkedeki ikamet durumlarını ve yasal statülerini kanıtlamalarını istemeye yönelik bir öneri sunduğunu bildirdi.

Söz konusu adımın, Trump yönetiminin çocukların doğdukları yere dayanarak otomatik olarak ABD vatandaşlığı kazanmasına imkan tanıyan doğum yoluyla vatandaşlık uygulamasını sınırlamaya yönelik son girişimleri kapsamında değerlendirildiği belirtildi.