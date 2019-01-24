Venezuela Ordusu'ndan flaş darbe açıklaması!
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Asker halkla karşı karşıya gelmeyecek. Maduro'ya darbe girişimini kabul etmiyoruz" dedi.24 Ocak 2019 Perşembe 18:41
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Asker halkla karşı karşıya gelmeyecek. Maduro'ya darbe girişimini kabul etmiyoruz" dedi.
Padrino, "Meşru başkanımıza karşı darbe girişimi yapıldı. Seçilmş başkanımıza darbe girişimini kabul etmiyoruz. Yasa dışı, gayrı meşru, paralel bir siyasi oluşum. Seçilmiş başkanımıza karşı bu hareketi kabul etmiyoruz" dedi.
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