Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum

Venezeula ordusunda görevli en yüksek rütbeli Tabip Albay Ruben Paz Jimenez, yayınladığı bir video aracılığıyla, Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak gördüğünü ve Nicholas Maduro yönetimini artık tanımadığını açıkladı.

Albay Jimenez, söz konusu videoda, “Maduro’yu başkan olarak tanımıyorum. Juan Guaido’yu ise geçici devlet başkanı ve ulusal silahlı kuvvetlerin komutanı olarak tanıyorum. Silahlı kuvvetlerin yüzde 90'ını mevcut durumdan memnun değil” ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetleri yetkilisi de Guaido demişti

Albay, ABD tarafından Venezuela ile Kolombiya sınırına gönderilen yardımların ülkeye girişine izin verilmesi çağrısında da bulundu ancak Maduro yardımların girişini engelledi.

Venezuela Hava Kuvvetleri’nden Stratejik Planlama Direktörü General Francisco Esteban Yanez ise, geçtiğimiz hafta Twitter hesabı üzerinden, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı.