İşte CHP'nin sinsi düşmanı! Yücel Kaya yazdı

"Önce kendi evinizi toparlayın"

Yazısına Anadolu'da sıkça kullanılan "Damı akan evin sahibi, komşunun çatısını tamire kalkmaz." sözüyle başlayan Yücel Kaya, yıllardır Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışan CHP'nin bugün kendi kurultayının meşruiyetini tartışır hale geldiğini belirtti.

Kaya, bir partinin önce kendi iç huzurunu sağlaması gerektiğini vurgulayarak, kendi içinde çözülemeyen sorunlarla ülkeye güven vermenin mümkün olmadığını ifade etti.

"Değişim vaadi koltuk kavgasına dönüştü"

2023 seçimlerinin ardından başlatılan "değişim" sürecini hatırlatan Kaya, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle başlayan yeni dönemin beklenen tabloyu oluşturamadığını dile getirdi.

Yazıda; kurultay tartışmaları, delege iddiaları, disiplin soruşturmaları, ihraç süreçleri, istifalar ve mahkeme dosyalarının hâlâ gündemin ilk sırasında yer aldığına dikkat çekildi.

"CHP kendi söylemiyle çelişiyor"

Kaya, CHP'nin yıllardır savunduğu demokrasi ve parti içi katılım söylemleri ile bugün yaşanan gelişmeler arasında ciddi bir çelişki bulunduğunu ifade etti.

Parti içinde farklı görüşlerin disiplin süreçleriyle karşı karşıya kaldığı yönündeki tartışmalara işaret eden Kaya, bunun seçmende güven bunalımını derinleştirdiğini kaydetti.

"Türkiye'yi yönetmeye talip olan önce kendi partisini yönetebilmeli"

Yazısında CHP'nin iktidar iddiasını da değerlendiren Kaya, şu soruyu yöneltti:

"Kendi kurultayını tartışmasız şekilde yönetemeyen bir parti, 86 milyonluk Türkiye'yi nasıl yönetecek?"

Kaya, seçmenin artık isim tartışmalarından çok ilke, proje ve çözüm beklediğini; buna karşılık CHP gündeminin büyük ölçüde liderlik hesaplaşmaları etrafında şekillendiğini ifade etti.

"CHP'nin en büyük rakibi yine CHP"

Yazısını dikkat çeken bir tespitle tamamlayan Yücel Kaya, CHP'nin bugün karşı karşıya olduğu en büyük sorunun dışarıdan gelen siyasi rekabet değil, parti içindeki krizler olduğunu belirtti.

Kaya, "Millet, iktidara talip olanların önce kendi evlerini toparlamasını ister. Kendi genel merkezinde huzuru sağlayamayanın ülkede huzur sağlayacağına kimse inanmaz." değerlendirmesinde bulunarak, "CHP'nin en büyük rakibi yine CHP'nin kendisidir." ifadelerini kullandı.

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