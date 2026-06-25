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Gündem İşte CHP'nin sinsi düşmanı! Yücel Kaya yazdı
Gündem

İşte CHP'nin sinsi düşmanı! Yücel Kaya yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İşte CHP'nin sinsi düşmanı! Yücel Kaya yazdı

Yeni Akit yazarı Yücel Kaya, bugünkü köşe yazısında CHP'de mutlak butlan kararının ardından derinleşen kurultay ve liderlik krizini değerlendirdi. Kaya, partide yaşanan tartışmaların yalnızca isimler arasındaki bir koltuk mücadelesi olmadığını belirterek, "CHP'nin en büyük rakibi ne AK Parti'dir ne de Cumhur İttifakı… CHP'nin en büyük rakibi yine CHP'nin kendisidir." ifadelerini kullandı.

"Önce kendi evinizi toparlayın"

Yazısına Anadolu'da sıkça kullanılan "Damı akan evin sahibi, komşunun çatısını tamire kalkmaz." sözüyle başlayan Yücel Kaya, yıllardır Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışan CHP'nin bugün kendi kurultayının meşruiyetini tartışır hale geldiğini belirtti.

Kaya, bir partinin önce kendi iç huzurunu sağlaması gerektiğini vurgulayarak, kendi içinde çözülemeyen sorunlarla ülkeye güven vermenin mümkün olmadığını ifade etti.

"Değişim vaadi koltuk kavgasına dönüştü"

2023 seçimlerinin ardından başlatılan "değişim" sürecini hatırlatan Kaya, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle başlayan yeni dönemin beklenen tabloyu oluşturamadığını dile getirdi.

Yazıda; kurultay tartışmaları, delege iddiaları, disiplin soruşturmaları, ihraç süreçleri, istifalar ve mahkeme dosyalarının hâlâ gündemin ilk sırasında yer aldığına dikkat çekildi.

"CHP kendi söylemiyle çelişiyor"

Kaya, CHP'nin yıllardır savunduğu demokrasi ve parti içi katılım söylemleri ile bugün yaşanan gelişmeler arasında ciddi bir çelişki bulunduğunu ifade etti.

Parti içinde farklı görüşlerin disiplin süreçleriyle karşı karşıya kaldığı yönündeki tartışmalara işaret eden Kaya, bunun seçmende güven bunalımını derinleştirdiğini kaydetti.

"Türkiye'yi yönetmeye talip olan önce kendi partisini yönetebilmeli"

Yazısında CHP'nin iktidar iddiasını da değerlendiren Kaya, şu soruyu yöneltti:

"Kendi kurultayını tartışmasız şekilde yönetemeyen bir parti, 86 milyonluk Türkiye'yi nasıl yönetecek?"

Kaya, seçmenin artık isim tartışmalarından çok ilke, proje ve çözüm beklediğini; buna karşılık CHP gündeminin büyük ölçüde liderlik hesaplaşmaları etrafında şekillendiğini ifade etti.

"CHP'nin en büyük rakibi yine CHP"

Yazısını dikkat çeken bir tespitle tamamlayan Yücel Kaya, CHP'nin bugün karşı karşıya olduğu en büyük sorunun dışarıdan gelen siyasi rekabet değil, parti içindeki krizler olduğunu belirtti.

Kaya, "Millet, iktidara talip olanların önce kendi evlerini toparlamasını ister. Kendi genel merkezinde huzuru sağlayamayanın ülkede huzur sağlayacağına kimse inanmaz." değerlendirmesinde bulunarak, "CHP'nin en büyük rakibi yine CHP'nin kendisidir." ifadelerini kullandı.

YÜCEL KAYA'NIN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

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Yorumlar

Mehmet

Yücel Kaya Bey'in yazısında yine CHP'nin kendi kendini yıktığı, İslam değerlerine aykırı ve milletimizin güvenini sarsan iç krizleriyle boğuştuğu görülüyor. Allah bilir, yıllardır demokrasi dersi veren bu partinin kendi kurultayının meşruiyetini tartışması ise ne yazık ki şaşırtıcı değil. Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde de beklenen değişim ve huzur maalesef gelemedi. Kurultay tartışmaları, disiplin soruşturmaları ve mahkeme dosyaları gündemin ilk sırasını kaplarken, millet parti içindeki bu kaosu görüyor ve iktidara talip olanların kendi evlerini toparlayamadıklarını düşünüyor. CHP, ülkeyi yönetmek için gereken öz güven ve huzuru göstermiyor, sadece koltuk kavgası ile meşgul. Allah'ın izniyle milletimiz gerçek bir liderlik arayışında ve bu kaosun içinde kaybolup gitmesinler inşallah.
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