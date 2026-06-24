Griezmann’ın yeni takımı belli oldu
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Yıldız futbolcu Antoine Griezmann, MLS ekiplerinden Orlando City'e transfer oldu.
Atletico Madrid'den ayrılan Antoine Griezmann'ın yeni adresi belli oldu.
Antoine Griezmann, MLS ekiplerinden Orlando City ile anlaşma sağladı.
Orlando City, Antoine Griezmann transferini resmen açıkladı.
Maconnais'te futbola başlayan Antoine Griezmann daha sonra Real Sociedad, Barcelona ve Atletico Madrid formaları giydi.
Orlando City, Fransız futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.