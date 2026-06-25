Apple karara imza attı: Rusya'da bazı sosyal medya platformları kaldırdı... Peskov'un kafası allak bullak oldu

Apple ile temasa geçileceğini aktaran Peskov, "Elbette şirketten açıklama istenecek. Bu açıklamalar verildikten sonra Apple ile herhangi bir işbirliğinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine ilişkin sonuç çıkarılacak." diye konuştu. VK ve bağlı hizmetlerin App Store'dan kaldırılmasının geniş bir kullanıcı kitlesini etkilediğine işaret eden Peskov, "Bu kararlar yalnızca ülkemizdeki değil, VK ve bağlı hizmetlerini aktif şekilde kullanan, Rusça konuşan dünyadaki kullanıcıların da çıkarlarına zarar veriyor. On milyonlarca insanın çıkarları, Apple'ın en hafif ifadeyle garip kararlarından etkileniyor." ifadesini kullandı. Söz konusu hizmetleri aktif şekilde kullananlara alternatif sistemleri öneren Peskov, "Android'e geçin, bizim sistemlerimize ve benzer hizmetlerimize geçin, sevdiğiniz uygulamaları kullanmaya devam edin." diye konuştu.