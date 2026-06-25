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Apple karara imza attı: Rusya'da bazı sosyal medya platformları kaldırdı... Peskov'un kafası allak bullak oldu

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Apple karara imza attı: Rusya'da bazı sosyal medya platformları kaldırdı... Peskov'un kafası allak bullak oldu

Apple, Rusya'nın en popüler sosyal medya platformlarından olarak bilinen VK ve şirkete ait bazı uygulamaları App Store'dan kaldırdı. Apple daha önce de çok sayıda uygulamayı App Store'dan kaldırmış, Rusya ise ülkede Facebook, Instagram, YouTube ve X gibi uygulamalara erişim engeli getirmişti. Son yapılan açıklamada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, App Store'dan kaldırılmasına ilişkin açıklama isteyeceklerini söyledi.

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Foto - Apple karara imza attı: Rusya'da bazı sosyal medya platformları kaldırdı... Peskov'un kafası allak bullak oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Apple'dan, Rus sosyal medya platformu VKontakte (VK) ve şirkete bağlı uygulamaları uygulama mağazası App Store'dan kaldırmasına ilişkin açıklama isteyeceklerini söyledi.

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Foto - Apple karara imza attı: Rusya'da bazı sosyal medya platformları kaldırdı... Peskov'un kafası allak bullak oldu

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Apple'ın, Rus uygulamalarını mağazasından ilk kez kaldırmadığını belirten Peskov, "Kısa süre önce MAX uygulamasında da aynı durum yaşandı, başka örnekler de var." ifadesini kullandı. Peskov, "Bu durum, hizmetin ne kadar güvenilir olduğu sorusunu gündeme getiriyor." dedi.

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Foto - Apple karara imza attı: Rusya'da bazı sosyal medya platformları kaldırdı... Peskov'un kafası allak bullak oldu

Apple ile temasa geçileceğini aktaran Peskov, "Elbette şirketten açıklama istenecek. Bu açıklamalar verildikten sonra Apple ile herhangi bir işbirliğinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine ilişkin sonuç çıkarılacak." diye konuştu. VK ve bağlı hizmetlerin App Store'dan kaldırılmasının geniş bir kullanıcı kitlesini etkilediğine işaret eden Peskov, "Bu kararlar yalnızca ülkemizdeki değil, VK ve bağlı hizmetlerini aktif şekilde kullanan, Rusça konuşan dünyadaki kullanıcıların da çıkarlarına zarar veriyor. On milyonlarca insanın çıkarları, Apple'ın en hafif ifadeyle garip kararlarından etkileniyor." ifadesini kullandı. Söz konusu hizmetleri aktif şekilde kullananlara alternatif sistemleri öneren Peskov, "Android'e geçin, bizim sistemlerimize ve benzer hizmetlerimize geçin, sevdiğiniz uygulamaları kullanmaya devam edin." diye konuştu.

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Foto - Apple karara imza attı: Rusya'da bazı sosyal medya platformları kaldırdı... Peskov'un kafası allak bullak oldu

Ukrayna krizine de değinen Peskov, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran çevresindeki çatışmayla ilgili süreç sona erdikten sonra Ukrayna krizinin çözümü için yeniden çaba göstereceğini söylediğini kısa süre önce duyduk. Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin ABD'li müzakerecilerle diyaloğun devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Washington'ın arabuluculuk girişimlerine ilişkin de Peskov, "ABD'nin Ukrayna krizine çözüm bulunmasına yardımcı olma çabalarına müteşekkiriz ve bunları son derece değerli buluyoruz." dedi. NE OLMUŞTU? Apple, Rusya’nın en popüler sosyal medya platformlarından VK ve şirkete ait bazı uygulamaları App Store'dan kaldırdı. VK'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Apple'ın önceden uyarıda bulunmadan şirkete ait bazı uygulamaları tek taraflı olarak App Store'dan kaldırdığı belirtildi. Açıklamada, VK, Zen, VK Video, VK Messenger, VK Music, VK Dating ve Odnoklassniki uygulamalarının Apple cihazlarına indirilemediği ve güncellenemediği kaydedildi. VK'nın herhangi bir yaptırım listesinde yer almadığına işaret edilen açıklamada, Apple'ın söz konusu kararla Rus kullanıcıların yoğun şekilde kullandığı hizmetlere erişimini kısıtladığı ifade edildi.

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Foto - Apple karara imza attı: Rusya'da bazı sosyal medya platformları kaldırdı... Peskov'un kafası allak bullak oldu

Uygulamaların güncellenememesi nedeniyle kullanıcıların mesajlar ve önemli gelişmelere ilişkin anlık bildirimleri alamayabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Apple'ın Rus kullanıcılara yönelik bu adımlarını gerekçesiz ve kabul edilemez buluyoruz." ifadesine yer verildi. Apple daha önce de Rus şirketlerine ait çok sayıda uygulamayı App Store'dan kaldırmış, Rusya ise ülkede Facebook, Instagram, YouTube ve X gibi uygulamalara erişim engeli getirmişti.

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