Apple karara imza attı: Rusya'da bazı sosyal medya platformları kaldırdı... Peskov'un kafası allak bullak oldu

Ukrayna krizine de değinen Peskov, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran çevresindeki çatışmayla ilgili süreç sona erdikten sonra Ukrayna krizinin çözümü için yeniden çaba göstereceğini söylediğini kısa süre önce duyduk. Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin ABD'li müzakerecilerle diyaloğun devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Washington'ın arabuluculuk girişimlerine ilişkin de Peskov, "ABD'nin Ukrayna krizine çözüm bulunmasına yardımcı olma çabalarına müteşekkiriz ve bunları son derece değerli buluyoruz." dedi. NE OLMUŞTU? Apple, Rusya’nın en popüler sosyal medya platformlarından VK ve şirkete ait bazı uygulamaları App Store'dan kaldırdı. VK'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Apple'ın önceden uyarıda bulunmadan şirkete ait bazı uygulamaları tek taraflı olarak App Store'dan kaldırdığı belirtildi. Açıklamada, VK, Zen, VK Video, VK Messenger, VK Music, VK Dating ve Odnoklassniki uygulamalarının Apple cihazlarına indirilemediği ve güncellenemediği kaydedildi. VK'nın herhangi bir yaptırım listesinde yer almadığına işaret edilen açıklamada, Apple'ın söz konusu kararla Rus kullanıcıların yoğun şekilde kullandığı hizmetlere erişimini kısıtladığı ifade edildi.