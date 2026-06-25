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Ekonomi Bakan’dan güzel haber geldi! Hububat ödemeleri çiftçinin hesabında
Ekonomi

Bakan’dan güzel haber geldi! Hububat ödemeleri çiftçinin hesabında

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Bakan’dan güzel haber geldi! Hububat ödemeleri çiftçinin hesabında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun çiftçilere hububat alımlarında ödemelere başladığını belirterek, "TMO, 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyor." açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hububat alımlarında ödemelere başladığını belirtti.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TMO'nun hububat alım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Ödemelerin başladığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"TMO, 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyor. Ülke genelindeki 211 noktada devam eden alımlarımız hasat sezonunun yoğunlaşmasıyla 600 noktaya ulaşacak. TMO, kendisine getirilen ürünlerin tamamını alacak. Ürün bedellerini ise 21'inci günden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya devam edecek. Çiftçimizin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceğiz."

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