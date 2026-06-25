MASAK raporlarında şok para transferleri! Rüşvetin son durağı Veli Ağbaba mı?

Seferihisar Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda MASAK radarına takılan şok para transferleri deşifre oldu! "Rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz’ın hesap hareketleri, milyonlarca liralık gizli bir çarkı ortaya çıkardı. İmar izni alabilmek için toplandığı iddia edilen 6 milyon TL'lik rüşvetin; belediye başkanlarının yakınları, meclis üyeleri ve aracılar vasıtasıyla adım adım milletvekili danışmanına, oradan da Veli Ağbaba'nın şahsi hesabına nasıl aktarıldığı soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturmada, 19 Haziran 2026 tarihinde Seferihisar Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla “rüşvet almak” suçundan tutuklanan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı şüpheli Özlem Akyılmaz’ın hesap hareketleri ayrıntılı olarak incelendi.

MASAK kayıtlarına göre, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in annesi Meryem Yiğit’in hesabından 29 Mart 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz’ın hesabına 500 bin TL gönderildiği, bu paranın ardından 335 bin TL’sinin Veli Ağbaba’nın hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Yine Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay’ın hesabından 27 Şubat 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz’a 500 bin TL gönderildiği, bu tutarın 100 bin TL’sinin 2 Mart 2024 tarihinde Veli Ağbaba’nın hesabına aktarıldığı belirlendi.

500 BİN TL AYNI GÜN AKTARILDI

Dosyada yer alan tespitlere göre, Seferihisar ilçesinde müteahhitlik yapan ve “rüşvet vermek” suçundan tutuklu bulunan Rıdvan Korkmaz Budak tarafından 5 Mart 2024 tarihinde Evrim Ataman’ın hesabına 500 bin TL gönderildi.

Bu tutarın, 7 Mart 2024 tarihinde Evrim Ataman tarafından Özlem Akyılmaz’ın hesabına aktarıldığı; Özlem Akyılmaz’ın da aynı gün parayı Veli Ağbaba’nın hesabına havale ettiği belirlendi.

Ayrıca Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır tarafından 22 Mart 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz’ın hesabına 300 bin TL gönderildiği tespit edildi.

“6 MİLYON TL’LİK RÜŞVET NASIL DAĞITILDI?”

Soruşturma kapsamında “rüşvete aracılık” iddiasıyla tutuklanan Evrim Ataman’ın ifadesi de dosyada yer aldı.

Ataman’ın ifadesinde; hesabına gelen 500 bin TL’nin, Seferihisar Düzce Mahallesi’nde Sönmez Budak ve oğlu Rıdvan Korkmaz Budak tarafından inşa edilen “İyonya Konakları” isimli villalara yapı kullanım izin belgesi verilmesi amacıyla alındığı ileri sürülen 6 milyon TL’lik rüşvetin bir bölümü olduğunu beyan ettiği belirtildi.

Ataman’ın, söz konusu parayı tanımadığını söylediği Özlem Akyılmaz’ın hesabına, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan’ın talimatıyla transfer ettiğini ifade ettiği kaydedildi.