Venezuela’da çifte deprem olmuştu! Erdoğan’dan 'geçmiş olsun' mesajı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından destek mesajı paylaştı. Erdoğan, "Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’da meydan gelen depremler nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan’ın açıklaması şöyle:
“Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.
Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız.”