Türkiye “Patron Devlet”tir, NATO ile sınırlandırılamaz!

Karagül, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin sıradan bir toplantı olmadığını belirterek, küresel dengelerde yaşanan kırılmalar nedeniyle zirvenin ittifak açısından tarihi bir dönüm noktası olabileceğini vurguladı.

ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının derinleştiğini ifade eden Karagül, NATO'nun geleceğinin ilk kez bu ölçüde tartışmaya açıldığını söyledi.

"Türkiye'nin coğrafya haritası NATO ile artık örtüşmüyor"

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii ve bölgesel ortaklıklar alanında önemli bir güç haline geldiğini belirten Karagül, Ankara'nın güvenlik vizyonunun artık NATO'nun sınırlarının ötesine geçtiğini dile getirdi.

Karagül, Türkiye'nin Güney Asya'dan Doğu Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada askeri ve stratejik bir aktör haline geldiğini ifade ederek, yeni dönemde Ankara'nın kendi güvenlik önceliklerine göre hareket edeceğini savundu.

"NATO Türkiye'yi yalnız bıraktı"

Yazısında ittifaka yönelik eleştirilerini de sıralayan Karagül, Türkiye'nin terörle mücadelesinde ve sınır güvenliğine yönelik tehditlerde NATO'dan beklediği desteği göremediğini belirtti.

Savunma sanayiindeki ilerlemelerin de uzun yıllar ittifak üyeleri tarafından engellenmeye çalışıldığını ifade eden Karagül, bu durumun Ankara'nın kendi savunma kapasitesini geliştirmesini zorunlu hale getirdiğini kaydetti.

"Türkiye artık cephe ülkesi değil"

Karagül'e göre Türkiye, geçmişte olduğu gibi yalnızca Batı'nın güvenlik politikalarında görev alan bir "cephe ülkesi" değil.

Ankara'nın artık kendi bölgesel çıkarlarını önceleyen bağımsız bir güvenlik stratejisi geliştirdiğini belirten Karagül, Türkiye'nin ABD ile özel ilişkiler kurabileceğini, Avrupa ülkeleriyle ise ikili düzeyde yeni güvenlik iş birlikleri geliştirebileceğini ifade etti.

15 Temmuz vurgusu

Karagül, NATO Zirvesi'nin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne yakın bir tarihte yapılmasına da dikkat çekerek, darbe girişiminin Türkiye'nin güvenlik politikalarında önemli bir kırılma noktası olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin 15 Temmuz sonrasında savunma sanayii ve bölgesel güvenlik alanında daha bağımsız bir çizgiye yöneldiğini belirten Karagül, bu sürecin ülkenin küresel ölçekte daha güçlü bir aktöre dönüşmesinin önünü açtığını ifade etti.

"Patron Devlet modeli" vurgusu

Yazısını "Türkiye artık AB ya da NATO ile sınırlandırılabilecek bir ülke değil." değerlendirmesiyle tamamlayan İbrahim Karagül, Ankara'nın "Patron Devlet" anlayışı doğrultusunda kendi coğrafyasında bağımsız bir güvenlik mimarisi inşa ettiğini ve küresel güç dengelerinde yeni bir rol üstlendiğini savundu.