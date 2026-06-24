Gölcük Tabiat Parkı yeşile büründü! Nefes kesen manzara
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, güneşli havada tatilcilerin uğrak noktası oldu. Çam ormanlarıyla çevrili parkta ziyaretçiler göl kenarında piknik yapıp yürüyüşe çıkarken, yeşilin tonlarıyla kaplanan manzara dronla görüntülendi.
Bolu’da doğanın kalbinde yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yemyeşil görüntüsüyle görenleri kendine hayran bıraktı.
Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, tatilcilerin akınına uğradı. Güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler, göl kenarındaki piknik alanlarını doldurdu. Tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaptı. Balık tutkunları ise iskelenin üzerinden oltalarını göle atıp balık tuttu. Yemyeşil çam ormanlarıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı'nın manzarası, dronla görüntülendi. Yeşilin pek çok tonunun hakim olduğu tabiat parkı, güzel görüntüler oluşturdu.