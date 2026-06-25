600 bin kişi telefonuna indirdi: ‘HAYAT’ta hayat var

Vatandaşlarımız; trafik kazası, ilk yardım, yangın ve asayiş olayları başta olmak üzere uygulamadan bildirilen 7 bin 157 acil vakaya, çok daha hızlı müdahale edildi. Günde ortalama 370 binin üzerinde işlemle; uygulamamız ilk ayında 12 milyonu aşkın işlemi (acil ihbar, konum tespiti, harita ve adres sorgulama) kesintisiz karşıladı. Radar+ özelliğiyle güvenli sürüş için 800 binin üzerinde radar ve hız koridoru sorgusu yapıldı. Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yeni dijital sürecimizle 2 bin 254 başvuruya müdahale edildi" dedi.