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Dünya İnzivada yaşayan keşiş, isteyerek katılmadığı çekilişle milyoner oldu
Dünya

İnzivada yaşayan keşiş, isteyerek katılmadığı çekilişle milyoner oldu

Yeniakit Publisher
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İnzivada yaşayan keşiş, isteyerek katılmadığı çekilişle milyoner oldu

Malezya'da yaşayan 73 yaşındaki Budist keşiş Chan Chai Siang, müşterisi olduğu bankanın düzenlediği ve kendisinin isteyerek katılmadığı çekilişte 1 milyon Malezya ringgiti (11 milyon lira) kazandı. Paraya ihtiyacı olmadığını söyleyen keşiş, ikramiyeyi toplum yararına kullanacağını açıkladı.

Malezya'nın Penang eyaletinde yaşayan ve eski bir fabrika işçisi olan 73 yaşındaki Chan Chai Siang adlı keşiş, birikimlerini yatırdığı Bank Simpanan Nasional tarafından düzenlenen çekilişte 1 milyon Malezya ringgiti (11 milyon TL) kazandı.

Bir inziva merkezinde yaşayan keşiş, kazandığını öğrendiğinde ilk tepkisinin şüphe olduğunu söyledi. "Başta bunun bir dolandırıcılık olduğunu düşündüm. Beni yaklaşık üç kez aradılar ama yalnızca birine cevap verdim" diyen Chan, ödülün gerçek olduğuna ancak banka yetkilileriyle yüz yüze görüştükten sonra inandığını belirtti.

PARAYA İHTİYACIM YOK

Yaklaşık 30 yıl önce dini yaşama geçen Chan, çekilişte kazandığı büyük ödülün kendisini şaşırttığını ifade etti. Keşiş, yıllar boyunca biriktirdiği tasarruflarının yalnızca 2.000 ila 2.500 ringgit arasında olduğunu söyledi.

Kazancını ilahi bir müdahale olarak görmediğini belirten Chan, ödülün geçmiş yaşamlarından gelen karmanın sonucu olduğuna inandığını söyledi.

Chan, paraya kişisel olarak ihtiyaç duymadığını ve servetin önemli bir kısmını toplum yararına kullanmayı planladığını açıkladı. Yardım faaliyetlerinin dini yaşamının önemli bir parçası olduğunu belirten keşiş, elde ettiği gelirin bir bölümünü hasta ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için harcayacağını söyledi.

 

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