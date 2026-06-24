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Dünya Tesettürlü kadına ahlaksız saldırı
Dünya

Tesettürlü kadına ahlaksız saldırı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Amerika Birleşik Devletleri'nde skandal bir olay yaşandı. Bir sağlık çalışanı tesettürlü kadını aşağılayarak İslam’a ve Müslümanlar’a kin kustu.

ABD’de yaşanan bir olay, İslamofobi ve nefret söylemlerinin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kadın alışveriş sırasında karşılaştığı tesettürlü bir kadına yönelik hakaret ve nefret içerikli ifadeler kullandı.

Görüntülerde kadın, tesettürlü kişiye yönelik, “Git buradan. Bu eyalette, bu ülkede istenmiyorsun” sözleriyle hadsiz ifadeler kullandı.

 

Haddini ve boyunu aşan kadın, konuşmasının devamında İslam’ı hedef alarak, “İslam bir terör örgütüdür. Bir din değildir” ifadelerini kullandı. Tesettürlü kadının sakinliğini koruduğu görülürken, saldırgan kadın nefret söylemlerini sürdürdü.

İslam karşıtı sözlerine devam eden kadın, ABD’nin “Hristiyan bir ülke” olduğunu öne sürerek, tesettürlü kadına geldiği ülkeye dönmesi gerektiğini söyledi.

Olay, ABD’de son yıllarda artış gösteren İslamofobik saldırılar ve Müslümanlara yönelik ayrımcı tutumları yeniden gündeme taşıdı.

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