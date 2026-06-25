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Nasıl bulduklarını açıkladılar: Orman yolunda 2 kişi madeni hazine buldu! Saf altın servetinin altından Osmanlı çıktı...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Nasıl bulduklarını açıkladılar: Orman yolunda 2 kişi madeni hazine buldu! Saf altın servetinin altından Osmanlı çıktı...

Ormanda yürüyüşe çıkan 2 kişi tarafından tesadüf eseri büyük bir rezerve ulaşıldı. Ağaçların arasında tam 7 kilogram ağırlığındaki saf altın serveti ile ilgili yapılan inceleme sonrası devasa bir tarihi hazine olduğu ortaya çıktı...

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Foto - Nasıl bulduklarını açıkladılar: Orman yolunda 2 kişi madeni hazine buldu! Saf altın servetinin altından Osmanlı çıktı...

İki doğa yürüyüşçüsü ağaçların arasında öyle bir şeye denk geldi ki... Uzmanlar hemen inceleme başlattı, içinden Osmanlı izleri de çıktı!

#2
Foto - Nasıl bulduklarını açıkladılar: Orman yolunda 2 kişi madeni hazine buldu! Saf altın servetinin altından Osmanlı çıktı...

Çekya'nın doğusundaki Trutnov kasabası yakınlarında akıllara durgunluk veren bir keşfe imza atıldı. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan iki kişi, tesadüf eseri ağaçların arasına gizlenmiş devasa bir tarihi hazine buldu.

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Foto - Nasıl bulduklarını açıkladılar: Orman yolunda 2 kişi madeni hazine buldu! Saf altın servetinin altından Osmanlı çıktı...

Toplamda 7 kilogram ağırlığa sahip olan bu devasa buluntu, arkeoloji dünyasında büyük bir heyecan oluşturdu. Zvičina Tepesi'nin eteklerinde yürüyen iki doğa tutkunu, eski bir tarlanın kenarında ağaçların arasına gizlenmiş alüminyum bir kap buldu. Kabı açan yürüyüşçüler, siyah kumaşlara sarılmış 11 sıra halinde dizilmiş yaklaşık 600 adet madeni parayla karşılaştı. Şoku atlatamayan ikili, sadece bir metre ileride demir bir kutu daha buldu. Bu ikinci kutunun içinden ise tamamı sarı metalden yapılmış bilezikler, zincirler, tel bir çanta ve pudra kutusu gibi kişisel eşyalar çıktı. Uzmanlar tarafından titizlikle incelenen tarihi sikkelerin sırrı ise çözülmeye başlandı. Yapılan incelemelerde, madeni paraların arasında Fransız, Belçika, Avusturya-Macaristan, Romanya, İtalya ve Rusya paralarının yanı sıra Osmanlı paralarının da olduğu tespit edildi. Harekete geçen nümismatlar (madeni para uzmanları), paraların üzerindeki küçük darphane işaretlerini inceleyerek çok ilginç bir detaya ulaştı. Avusturya-Macaristan paralarının aslında o dönem Sırbistan veya Bosna Hersek gibi eski Yugoslavya bölgeleri için basıldığı anlaşıldı. Uzmanlara göre bu paralar 1921 yılından sonra Balkanlar'daki yerel darphanelerde yeniden damgalandı ve henüz bilinmeyen bir şekilde Çekya topraklarına taşındı.

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Foto - Nasıl bulduklarını açıkladılar: Orman yolunda 2 kişi madeni hazine buldu! Saf altın servetinin altından Osmanlı çıktı...

Hazinelerin toprağa neden ve kim tarafından gömüldüğü ise gizemini koruyor. Sikkelerin üzerindeki en son tarihin 1921 olması, bu gizemli gömme işleminin bu tarihten sonra yapıldığını kanıtlıyor. Uzmanlar, sahibinin geri dönüp tekrar almak üzere bu değerli metalleri ormana sakladığını ancak bir daha asla geri dönemediğini düşünüyor.

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