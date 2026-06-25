Nasıl bulduklarını açıkladılar: Orman yolunda 2 kişi madeni hazine buldu! Saf altın servetinin altından Osmanlı çıktı...

Toplamda 7 kilogram ağırlığa sahip olan bu devasa buluntu, arkeoloji dünyasında büyük bir heyecan oluşturdu. Zvičina Tepesi'nin eteklerinde yürüyen iki doğa tutkunu, eski bir tarlanın kenarında ağaçların arasına gizlenmiş alüminyum bir kap buldu. Kabı açan yürüyüşçüler, siyah kumaşlara sarılmış 11 sıra halinde dizilmiş yaklaşık 600 adet madeni parayla karşılaştı. Şoku atlatamayan ikili, sadece bir metre ileride demir bir kutu daha buldu. Bu ikinci kutunun içinden ise tamamı sarı metalden yapılmış bilezikler, zincirler, tel bir çanta ve pudra kutusu gibi kişisel eşyalar çıktı. Uzmanlar tarafından titizlikle incelenen tarihi sikkelerin sırrı ise çözülmeye başlandı. Yapılan incelemelerde, madeni paraların arasında Fransız, Belçika, Avusturya-Macaristan, Romanya, İtalya ve Rusya paralarının yanı sıra Osmanlı paralarının da olduğu tespit edildi. Harekete geçen nümismatlar (madeni para uzmanları), paraların üzerindeki küçük darphane işaretlerini inceleyerek çok ilginç bir detaya ulaştı. Avusturya-Macaristan paralarının aslında o dönem Sırbistan veya Bosna Hersek gibi eski Yugoslavya bölgeleri için basıldığı anlaşıldı. Uzmanlara göre bu paralar 1921 yılından sonra Balkanlar'daki yerel darphanelerde yeniden damgalandı ve henüz bilinmeyen bir şekilde Çekya topraklarına taşındı.