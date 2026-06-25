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Avrupa Türkiye'nin dibinde Ebola alarmı!
Avrupa

Türkiye'nin dibinde Ebola alarmı!

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Türkiye'nin dibinde Ebola alarmı!

Afrikadan Avrupa'ya sıçradı. Fransa'da salgın alarmı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Fransa'ya dönen bir doktorun Ebola testinin pozitif çıkmasıyla Avrupa'da ilk vaka tespit edildi. Avrupa virüs dolayısıyla kırmızı alarma geçti. Mevcut salgında 1048 vaka 267 ölüm kaydedildi.

Afrikadan Avrupa'ya sıçradı. Fransa'da salgın alarmı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Fransa'ya dönen bir doktorun Ebola testinin pozitif çıkmasıyla Avrupa'da ilk vaka tespit edildi. Avrupa virüs dolayısıyla kırmızı alarma geçti. Mevcut salgında 1048 vaka 267 ölüm kaydedildi.

Ebola virüsü Avrupa’yı kırmızı alarma geçirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Fransa'ya dönen bir doktorun Ebola testi pozitif çıkmasıyla mevcut salgınla bağlantılı ilk vaka tespit edildi.

 

AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE KIRMIZI ALARM

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'deki insani yardım görevinden dönen bir doktorun Ebola virüsüne yakalandığı ifade edildi.

Bunun mevcut salgın sırasında görülen ilk vaka olduğu belirtildi. Hastanın izole edildiği ve yetkililerin temas takibi yaptığı aktarılırken, Avrupa genelindeki nüfus için riskin düşük olduğu vurgulandı.

 

17 MAYIS'TA KÜRESEL ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu hafta yaptığı açıklamaya göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında bin 48 vaka tespit edildi, 267 kişi hayatını kaybetti.

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Yorumlar

Cemil

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Fransa'ya dönen bir doktorun Ebola virüsü pozitif çıkması, Avrupa'da endişe yaratmış durumda. Bu durumun Filistin'deki zulmün gölgesinde kalmaması gerektiğini belirtmek isterim. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu virüsü kontrol edemediği ifadesi korkutucu ve umutsuzluk veren bir haber. İslam dünyasına duyulan hassasiyet göz ardı edilmemeli, Allah bizleri bu gibi hastalıkların tehdidine karşı korusun. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman uluslararası toplumda sorumluluk bilincinle hareket etmiş, insani yardım faaliyetlerinde önde gelen bir ülke olmuştur. Bu salgın karşısında da gerekli adımları atarak halkımızı ve dünyayı korumak için çalışmalıyız.
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