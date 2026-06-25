Türkiye'nin dibinde Ebola alarmı!

Afrikadan Avrupa'ya sıçradı. Fransa'da salgın alarmı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Fransa'ya dönen bir doktorun Ebola testinin pozitif çıkmasıyla Avrupa'da ilk vaka tespit edildi. Avrupa virüs dolayısıyla kırmızı alarma geçti. Mevcut salgında 1048 vaka 267 ölüm kaydedildi.

Ebola virüsü Avrupa’yı kırmızı alarma geçirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Fransa'ya dönen bir doktorun Ebola testi pozitif çıkmasıyla mevcut salgınla bağlantılı ilk vaka tespit edildi.

AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE KIRMIZI ALARM

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'deki insani yardım görevinden dönen bir doktorun Ebola virüsüne yakalandığı ifade edildi.

Bunun mevcut salgın sırasında görülen ilk vaka olduğu belirtildi. Hastanın izole edildiği ve yetkililerin temas takibi yaptığı aktarılırken, Avrupa genelindeki nüfus için riskin düşük olduğu vurgulandı.

17 MAYIS'TA KÜRESEL ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu hafta yaptığı açıklamaya göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında bin 48 vaka tespit edildi, 267 kişi hayatını kaybetti.