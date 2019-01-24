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Venezuela ordusu tarafını seçti

Venezuela Ulusal Güvenlik Bakanı Vladimir Padrino, ülkenin silahlı kuvvetlerinin kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun başkanlığını kabul etmeyeceğini söyledi.

24 Ocak 2019 Perşembe 10:03
Venezuela ordusu tarafını seçti

Venezuela Ulusal Güvenlik Bakanı Vladimir Padrino, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin, Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesini desteklemeyeceğini duyurdu.

Bakan Padrino, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Umutsuzluk ve bağnazlık ulusun barışına saldırıyor. Ülkenin askerleri olarak ne Anayasaya dayandırılarak ilan edilen geçici devlet başkanlığını ne de karanlık çıkarların gölgesine yerleştirilmiş bir devlet başkanını kabul etmiyoruz. Venezuela Silahlı Kuvvetleri Anayasayı korur ve ulusal egemenliğin de kefilidir."

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta hükümet karşıtlarının yaptığı gösterilerde Ulusal Meclis Başkanı Guaido, kendisini ülkenin geçici devlet başkanı olduğunu açıklamış ve devlet başkanlığı yemini etmişti. ABD yönetimi de kısa süre önce Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:03
  1. Venezuela Ulusal Güvenlik Bakanı Vladimir Padrino
  2. venezuela

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