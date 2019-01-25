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Venezuela ordusu safını seçti! Flaş açıklama

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ordunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yanında olduğunu bildirdi.

25 Ocak 2019 Cuma 00:02
Venezuela ordusu safını seçti! Flaş açıklama

Caracas’taki Savunma Bakanlığında kuvvet komutanları ile bir araya gelen Lopez, burada düzenlenen basın toplantısında, ülkede uzun süredir uluslararası destekle bir darbe girişimi tezgahlandığını söyledi.

Bakan Lopez, Venezuela ordusunun Devlet Başkanı Maduro’nun yanında olduğunu vurgulayarak, “Venezuela Silahlı Kuvvetleri ne karanlık ellerin empoze ettiği ne de gayrimeşru ilan edilmiş bir devlet başkanını kabul eder. Ne yabancı bir gücün emrine girer ne de Venezuela halkı tarafından demokratik bir şekilde seçilmemiş bir hükümetin.” ifadelerini kullandı.

Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:59
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