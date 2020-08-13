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Aktüel

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'de Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 09:45:22 -
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'de Kovid-19 tespit edildi

CARACAS (AA) - Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalandığını ifade etti.

Rodriguez, genel durumunun iyi olduğunu, tecrit önlemlerine uyarak virüsü atlatmak için gereken bakımı alacağını belirtti.

Ülkede Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da geçen ay Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Venezuela'da 29 bin 88 kişide saptanan hastalık nedeniyle 247 kişi hayatını kaybetti.

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