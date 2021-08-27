Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Salgınla mücadele konusunda ülkemizde 92 milyon dozu aşkın korona aşısı uygulandı. Aşı olmayanların sayısı ise 15 milyonun üzerinde. Aşı olmayan velilere yönelik bir zorunluluk gelip gelmediğini araştırıyor. Peki, veliler aşı olmak zorunda mı?

Velilere öğrencilere PCR zorunluluğu var mı? Veliler her hafta PCR testi mi verecek?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

Rehberde, öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.

Rehbere göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek ve sonuçlar okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

Öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyaç halinde kullanabilmesi için yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.

Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

Seminer haftasında, enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilecek ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemler takip edilecek.

Velilere yönelik PCR testi zorunluluğu getirilmedi. Yalnızca öğrencilerle aynı evde yaşayanların çift doz aşılı olması tavsiye edildi. Veliler ve öğrencilere yönelik PCR testi zorunluluğunun ileriki günlerde gelip gelmeyeceği ise belli değil. Aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanları haftada iki kez devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabilecek.