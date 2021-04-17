Vehbi Koç Vakfı Koç özel ilkokulu ve ortaokulu seviye tespit sınavı ne zaman? VKVİO 3. ve 5. sınıf sınav ücreti ne kadar?

Vehbi Koç Vafkı Koç Özel İlköğretim Okulu (VKVİO) 3. ve 5. Sınıflar Seviye Tespit Sınavı, VKVİO’nun talebi üzerine 2021-2022 eğitim öğretim yılında Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu 3. ve 5. sınıflarında öğrenim görecek öğrencilerin puan sıralamasına göre belirlenmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından gerçekleştirilecektir.

Vehbi Koç Vakfı Koç özel ilkokulu ve ortaokulu seviye tespit sınavı başvuru şartları neler?

VKVİO 3. ve 5. Sınıflar Seviye Tespit Sınavına, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler başvurabileceklerdir. Sınava katılmak için 2020–2021 eğitim öğretim yılında;

2. sınıfta okumakta olan öğrenciler 3. sınıf,

4. sınıfta okumakta olan öğrenciler 5. sınıf Seviye Tespit Sınavına başvurabilecektir. 2020–2021 eğitim öğretim yılında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki ilkokul ve ortaokulların hangi sınıfına eş değer olduğunun tespit edilmesi amacıyla alınan denklik belgesinde belirtilen sınıfa göre VKVİO öğrenci işlerine başvuracaklardır

Vehbi Koç Vakfı Özel Koç ilkokulu ve ortaokulu seviye tespit sınavı giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu sınavı nerede yapılacak?

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu Kampüsü- Tuzla/İSTANBUL

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu sınavı ne zaman saat kaçta?

Vehbi Koç Vakfı Koç özel ilkokulu ve ortaokulu seviye tespit sınavı 13 Haziran 2021 Pazar günü saat 10.00’da yapılacaktır. Öğrenciler sınav binasına 09.30’da alınacaklardır.

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu sınav ücreti ne kadar?

Sınav ücreti, KDV dâhil 525 (beşyüzyirmibeş) TL MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının; internet bankacılığı, mobil bankacılık veya ATM kanalları aracılığı ile 14 -30 Nisan 2021 (saat:16.00’a kadar) tarihleri arasında sınavın adını seçerek öğrenci T.C. kimlik numarası ile yatırılacaktır. Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapılabilecektir.

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde öğrencinin katılacağı ilgili sınav adıyla ücret yatırılması gerekmektedir. Ödeme esnasında bildirilmesi gereken telefon numarasının güncel olması zorunludur.

Sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti veya benzeri gider ödenmeyecektir.

Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katılacağı sınavın adı bulunacaktır.

Sınav ücreti yatırma işlemi tamamlandıktan sonra, sınav başvurusu 14 -30 Nisan 2021 (saat:16.00’a kadar) tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve bu duyuruda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından veli sorumlu olacaktır. Sınav başvurusunun tamamlanması için sınav ücretinin yatırılmış olması yeterli değildir. Velisi tarafından sadece sınav ücreti yatırılıp www.meb.gov.tr internet adresinden başvurusu tamamlanmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu sınav başvuru kılavuzu için tıklayın

Koç Okulu (İlk-Orta-Lise)

Lise bölümü 1988 yılında kurulan, 1998’de anaokulu ve sekiz yıllık ilköğretim okulunun da faaliyete geçmesiyle K12 sistemini uygulamaya başlayan Koç Okulu, 2012 yılı itibarıyla yapılan 4+4+4 düzenlemesine göre ilkokul, ortaokul ve lise olarak eğitime devam ediyor. Farklı kültürlerden gelen akademik bünyesi, çift dilli eğitim programının kazandırdığı küresel bakış açısıyla Koç Okulu, akademik ve etik standartlar açısından en üst düzeydeki eğitim programını sürekli geliştiriyor.