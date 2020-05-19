Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan İstiklal Marşlı 19 Mayıs kutlaması
Sultanbeyli Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Atatürk büstü önünde İstiklal Marşı okuyarak kutladı.
Sultanbeyli Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Atatürk büstü önünde İstiklal Marşı okuyarak kutladı.
Sultanbeyli Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, bugün saat 19.19’da hep birlikte İstiklal Marşı’nı okuyarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Sultanbeyli Kaymakamlığının bahçesindeki kutlamada görevlilerin sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.