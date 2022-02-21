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Spor Vedat'ın golü Mallorca'yu kurtaramadı
Spor

Vedat'ın golü Mallorca'yu kurtaramadı

La Liga'nın 24. haftasında Real Betis, Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Mallorca'nın beraberlik golünü atan Vedat Muriç üçüncü maçında 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 06:05:00 -
Vedat'ın golü Mallorca'yu kurtaramadı

Vedat Muric'in formasını giydiği Mallorca, La Liga'nın 24. haftasında Real Betis'e konuk oldu. Mücadele 2-1 Betis'ian üstünlüğü ile sonuçlandı.

Devre arası Lazio'dan Mallorca'ya transfer olan Vedat adından söz ettirmeye devam ediyor.

İspanya'da çıktığı 3 maçta da skora etki eden Kosovalı golcü, 75. dakikada Real Betis ağlarını havalandırsa da sahadan 2-1 mağlup olarak ayrılmaya engel olamadı.

Vedat Muriç daha önce Athletic Bilbao maçında asist yapmış, Cadiz maçında da gol atmıştı.

Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Alex Moreno ve 83. dakikada Willian Jose (Penaltı) kaydetti.

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