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Spor Vedat Muriqi eski haline dönüyor!
Spor

Vedat Muriqi eski haline dönüyor!

La Liga ekiplerinden Real Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, La Liga'daki 3 maçlık performansıyla Lazio'daki istatistiklerinin üstüne çıkmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 15:39:00 -
Vedat Muriqi eski haline dönüyor!

La Liga ekiplerinden Real Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, La Liga'daki 3 maçlık performansıyla Lazio'daki istatistiklerinin üstüne çıkmayı başardı. Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamamıştı.

Roma ekibinde sezonun ilk yarısında 15 maça çıkan tecrübeli oyuncu sadece 1 asistlik katkı yapabilmişti. Devre arasında La Liga ekibi Mallorca'ya kiralanan Muriqi İspanya'da adete küllerinden doğdu. 

3 maçta, 49 maçlık etki

Lazio formasıyla 49 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan 27 yaşındaki golcü, Mallorca ile sahaya çıktığı 3 maçta Seri A'daki istatistiklerini yakaladı.

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Mallorca'nın Real Betis'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü kaydeden Kosovalı yıldız oyuncu, ligdeki gol katkısını 3'e yükseltmeyi başardı. Vedat Muriqi böylece La Liga'da oynadığı ilk 3 maçta toplam 2 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Real Betis'ten önce Cadiz ağlarını sarsan Vedat Muriqi, Athletic Bilbao maçında ise asist yapmıştı.
Mallorca formasıyla şu ana kadar 4 resmi maça çıkan Vedat Muriqi, ilk maçına Kral Kupası'nda Rayo Vallecano'ya karşı çıkmış ancak skora katkıda bulunamamıştı.

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