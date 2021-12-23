Vedat Muriç İstanbul'a ayak bastı!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Lazio'da forma giyen Kosovalı golcü Vedat Muriç İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Lazio'da forma giyen Kosovalı golcü Vedat Muriç İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'de golcü arayışları sürerken Vedat Muriç ismi gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımdan geçtiğimiz sezon 17.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya transfer olan forvet İtalya'da beklentileri karşılayamadı.
Ara transfer dönemi için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin nabız yokladığı golcü futbolcudan sürpriz bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan çocuğuyla birlikte fotoğrafını paylaşan Vedat Muriç, 'İstanbul' yorumunu yazdı.
Kosovalı golcünün ve ailesinin de Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Lazio'da bu sezon 1'i ilk 11, 14 maçta görev alan Vedat Muriç skora katkı sağlayamadı.