Vedat Milor'dan tepki çeken cevap: Sana ne hödük?

Türkiye'nin önde gelen gastronomi yazarlarından Vedat Milor, sosyal medyada bir kullanıcısından gelen yoruma "Sana ne hödük" cevabını verdi.

İtalya’nın Caianello Vecchio bölgesindeki Il Contadino Agriturismo isimli restoranı ziyaret eden Milor, Instagram’da yayınladığı videoda mekanın menüsü ve fiyatlara dair de paylaşımda bulundu. Çok sayıda kişi, Milor'un bu ziyaretini, ‘Avrupa sevicilik yapmak' olarak yorumladı. Bazı takipçileri ise Milor'a 'Türkiye'yi neden tanıtmıyorsun' diye sitem etti.

Tepki çeken cevap

Bir takipçisinin, “İtalya’nın türlüsünü reklam yapacağına Anadolu’yu dolaş da bizim türlüleri tanıt” demesi üzerine ise Milor, “Sana ne hödük” cevabını verdi. "Hödükten gelen hakaret iltifat sayılır" diye de ekleyen Milor, bir süre sonra yorumunlarını sildi.