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Vedat Milor'dan tepki çeken cevap: Sana ne hödük?

Gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından kendisine gelen safiyane bir yoruma "Sana ne hödük" diyerek cevap verdi. Milor'un bu cevabı sosyal medyada büyük tepki çekti.

23 Nisan 2019 Salı 20:56
Vedat Milor'dan tepki çeken cevap: Sana ne hödük?

Türkiye'nin önde gelen gastronomi yazarlarından Vedat Milor, sosyal medyada bir kullanıcısından gelen yoruma "Sana ne hödük" cevabını verdi.

İtalya’nın Caianello Vecchio bölgesindeki Il Contadino Agriturismo isimli restoranı ziyaret eden Milor, Instagram’da yayınladığı videoda mekanın menüsü ve fiyatlara dair de paylaşımda bulundu. Çok sayıda kişi, Milor'un bu ziyaretini, ‘Avrupa sevicilik yapmak' olarak yorumladı. Bazı takipçileri ise Milor'a 'Türkiye'yi neden tanıtmıyorsun' diye sitem etti.

Tepki çeken cevap

Bir takipçisinin, “İtalya’nın türlüsünü reklam yapacağına Anadolu’yu dolaş da bizim türlüleri tanıt” demesi üzerine ise Milor, “Sana ne hödük” cevabını verdi. "Hödükten gelen hakaret iltifat sayılır" diye de ekleyen Milor, bir süre sonra yorumunlarını sildi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 20:56
  1. Vedat Milor

YORUM YAZ

  • Atilla İlhan Atilla İlhan 19 dk önce
    Türk aydını Türk değildir Attila İlhan
  • pltplt20 dk önce
    hoduk olarak az bile demis neyi tanitacak anadolunun hormonlu kebaplarini ve yemeklerini mi tanitacak
  • ErdoğangönüllüsüErdoğangönüllüsü24 dk önce
    Az bile söylemiş,adam dünyaca ünlü bir gurme türkiyeyi de geziyor dünyayı da,bu hiçbi vasfı olmayan tiplerin millete ahkam kesmesi de yeni moda oldu
  • HarunHarun29 dk önce
    Italyanlarla bizim yemekler aslinda buyuk benzerlikler tasiyor bence ikisini harmanlayip super mutfak olusturulabilir
  • AlperAlper29 dk önce
    Yahu bu adam Anadolu yu karış karış dolaşmış her türlü yemeği tanıtmış birisi zaten. Avrupaya da gitmişliği var. Eleştiri yaparken biraz beyin kullanın nolur. Klavye milliyetçiliği yapmayın. Ben olsam daha ağır hakarette bulunurdum.az bile söylemiş.
  • ABDULCABBARABDULCABBAR30 dk önce
    BIZİ TEMSİL ETMEYEN LEJYONERAMA BIZIM GIBİ GÖRÜNEN ÇAKMA.

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