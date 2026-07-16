İstanbul'da tramvay kullanacaklar dikkat! 4 gün boyunca o duraklar tamamen kapatılıyor!

İstanbul'un en yoğun raylı sistem hatlarından biri olan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda önemli bir altyapı çalışmasına imza atılıyor. Metro İstanbul'dan yapılan resmi açıklamaya göre, 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00 itibarıyla başlayacak olan doğalgaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar kesintisiz devam edecek.

Çalışmalar süresince T1 hattındaki tramvay seferleri yalnızca Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirilebilecek. Hattın son bölümünü oluşturan Güngören ve Bağcılar arasındaki istasyonlar ise geçici olarak hizmet dışı kalacak. İstanbulluların ulaşımda herhangi bir aksama yaşamaması amacıyla harekete geçen yetkililer, kapalı olan Güngören-Bağcılar istasyonları arasında yolculara ücretsiz İETT otobüsleriyle kesintisiz destek sunulacağını duyurdu.