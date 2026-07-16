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Gündem Özel’cilerden yine aynı terane! Yolsuzluktan tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı da “hatırlamıyorum” dedi
Gündem

Özel’cilerden yine aynı terane! Yolsuzluktan tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı da “hatırlamıyorum” dedi

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Özel’cilerden yine aynı terane! Yolsuzluktan tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı da "hatırlamıyorum" dedi

CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve 23 kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “suç örgütü kurma”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanırken, Güner’in sorulan sorulara “Bilmiyorum, hatırlamıyorum, tanımıyorum” şeklindeki savunması, Ekrem İmamoğlu ve diğer yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanlarını hatırlattı.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Güner’in tutuklanmasına, CHP’li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve Cemal Enginyurt kararın “siyasi ve haksız” olduğunu iddia ederek tepki gösterdi.

“GÜNER SUÇA SÜRÜKLENMİŞ BİR BELEDİYE BAŞKANIDIR”

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden CHP’li Yazar Tolgahan Erdoğan, konuya ilişkin Akit’e yaptığı açıklamada; “Çankaya’da 25 aday adayı varken resmi aday adayı dahi olmamış Hüseyin Can Güner’i Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesine Belediye Başkan Adayı yaptıkları gün de belirttim. Yetim bir çocuğu siyaseten getirdikleri pozisyonun karşılığında Veli Ağbaba gün gelir bunun karşılığını alacaktır ve aldı da. Hüseyin Can Güner suça sürüklenmiş bir belediye başkanıdır ve faili de bellidir” ifadelerini kullandı.

 

Avukat Tamer Mahmutoğlu ise şunları ifade etti: “CHP’liler ve CHP’li belediyeler, ne yazık ki az zamanda çok büyük yolsuzluklar yaparak büyük paralar elde ettiler. Özel ekibinin, her soruşturmaya ‘siyasi’ demesi, esasen yargıyı tersten siyasallaştırmaktan öte bir yaklaşım değildir. Özel ve ekibinin bağımsız ve tarafsız Türk yargısını hedef alan söylemlerden vazgeçmesi gerekmektedir. Zira Cumhuriyet ile birlikte kurulan ülkemizin en köklü partisi CHP’yi komik duruma düşürmeye ne Özel’in, ne ekibinin ve ne de başka bir kişinin hakkı ve haddi yoktur.”

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