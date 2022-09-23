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Ekonomi Vedat Bilgin taşeron kadro açıklaması: 90 bin taşeron işçiye kadro müjdesi
Ekonomi

Vedat Bilgin taşeron kadro açıklaması: 90 bin taşeron işçiye kadro müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 16:35:00 - 2022-09-23 16:42:09
Vedat Bilgin taşeron kadro açıklaması: 90 bin taşeron işçiye kadro müjdesi

Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçişine yönelik çalışmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'da HAK-İş Konfederasyonu'nu ziyaret etti.

Kamudaki 90 bin sözleşmeli personele kadro

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vedat Bilgin'in gündeminde taşeron işçiler de yer aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Bilgin, kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını duyurdu.

"Biz hazırlığımızı yaptık"

Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

"Geçici işçilerimiz hala geçici işçi. Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz, bunun çözülmesi lazım. Sözleşmeli personel meselesi medyada yer aldı. Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık. 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi çalışması tamamlandı." şeklinde konuştu.

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