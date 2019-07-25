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VEDAŞ’tan 17 milyon TL’lik yatırım

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:03
VEDAŞ’tan 17 milyon TL’lik yatırım

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Van’ın Gevaş ilçesinin elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla 17 milyon TL yatırım yaptı. VEDAŞ’ın çalışmalarına teşekkür eden Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, VEDAŞ yöneticilerine plaket verdi.


Gevaş ilçesinin elektrik altyapısını güçlendirmek ve enerji sürekliliğini sağlamak için VEDAŞ ekiplerinin özverili bir şekilde görev yaptığını ifade eden Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, “VEDAŞ ailesine ilçemizin enerji altyapısını güçlendirmek için yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederim. Uyum içerisinde işbirliği yaparak güzel bir çalışmayı tamamladık. Çalışmaların tamamlandığı bölgelerdeki muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan da çok olumlu geri dönüşler aldık. Emek, gayret ve iyi niyetleri için kendilerine teşekkürlerimizin bir ifadesi olan plaket takdim ettik” dedi.


Akıllı sayaç projesinin pilot bölgesi olan Gevaş’ın kayıp ve kaçak elektrik oranın Türkiye ortalamasının altında olduğunu ifade eden VEDAŞ Van İl Müdürü Beytullah Özbayram ise, “Kayıp ve kaçak oranlarının düşük olduğu bölgelerde yapılan yatırımlarımız da uzun ömürlü oluyor. Van’ımızın önemli turizm merkezlerini içinde barındıran Gevaş ilçemizin enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla son bir yılda 17 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlar kapsamında elektrik dağıtım şebekemizi ve elektrik nakil hatlarımızı yeniledik. Yeni yapılan bu hatlarımızda beton direkler tesis ettik. Yine hatların tamamında izoleli (alpek) kablo kullandık. Böylece kış mevsiminde şebekemizde yaşanan arızaları da minimize etmiş olacağız. Yapılan çalışmalarımızın başkanımız tarafından da takdir edilmesi bizleri oldukça mutlu etti. Kendilerine bu nazik davranışından ötürü teşekkür ederim” diye konuştu.


Gevaş ilçesinde gerçekleşen yatırımlar nedeniyle Belediye Başkanı Sezer tarafından; VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, VEDAŞ Van İl Müdürü Beytullah Özbayram, VEDAŞ Yatırım İl Müdürü Fırat Keskin ve Gevaş İlçe Şefi Cihan Alkan’a plaket verildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:03
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