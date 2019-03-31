Ve Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Huddersfield Town deplasmanda Crystal Palace 2-0 mağlup olunca İngiltere Premier Lig'in bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Crystal Palace ile Huddersfield Town karşılaştı. Crystal Palace'ın maçı 2-0 kazanmasının ardından Huddersfield Town küme düştü. Crystal Palace'ın gollerini 76. dakikada Luka Milivojevic (penaltı) ve 88. dakikada Patrick van Aanholt kaydetti. Bu galibiyetin ardından Crystal Palace puanını 36'ya yükselti. Son sırada yer alan 14 puanlı Huddersfield Town, bu mağlubiyet sonrası Premier Lig'de küme düşüne ilk takım oldu. 32 haftada 3 galibiyet alabilen Huddersfield Town'in Premier Lig'deki ikinci yılında küme düşmekten kurtulamadı.

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