Ve o balon patladı! Hilal Kaplan böyle açıkladı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Glasgow Üniversitesi'nde eğitim almış Filistinli doktor Gassan Ebu Sitte’nin hikayesine yer verdi. Savaş bölgelerinde yaralılara yardım etmek için geliştirdiği özel cerrahi müfredat ile dikkat çeken Ebu Sitte’nin Gazze'de İsrail işgali altında yaşanan insanlık dışı koşullara rağmen yaralılara tıbbi yardım sağladığını, aynı zamanda yaşananları dünya çapında duyurmak için aktif olarak çalıştığını, ancak Almanya ve Fransa'da giriş yasağı ile karşılaştığını aktaran Kaplan, Ebu Sitte’nin “AB değerleri balonunu patlatan doktor” olarak tarihe geçtiğini belirtti. Kaplan, yazısında şunları kaydetti:

“Gassan Ebu Sitte toprakları elinden alınmış bir ailenin ferdi olarak Kuveyt'te doğdu. Tıp eğitimi alırken amacını biliyordu. Sürgünde bir öğrenci olarak işgal altındaki kardeşlerinin yaralarını saracaktı. Glasgow Üniversitesi'nde eğitim görerek cerrah oldu. Savaş yaralarının tedavi edilmesi için müfredat hazırlayan ilk Arap doktor oldu. Filistin, Irak, Lübnan, Yemen ve Suriye'de yaralılara elini uzattı.

Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den önce Gazze'ye başlattığı insanlık dışı yaptırımlarından önce Gazze'ye girebildi. İsrail terör devletinin Gazze'de başlattığı soykırımın etkisini azaltmak için ameliyatlara girdi. Bununla yetinmedi, İsrail'in vahşetini dünyaya duyurmak için mikrofon karşısına geçip, dünyaya yaşananları anlattı. Bir konuşmasında Siyonist İsrail'in ameliyat yaparken hastanelerini vurduğunu ve ameliyathanenin çatısının yıkıldığını anlatırken sakinliği ve korkusuzluğu ile dikkat çekti.

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Gassan Ebu Sitte, Siyonist İsrail'in işlediği sayısız suçun en büyük şahitlerinden biri olarak şimdi eğitim gördüğü Glasgow Üniversitesi'nin rektörlüğünü üstleniyor. Ancak onun bir numaralı gündemi Gazze olmaya devam ediyor. Gazze'de yaşananları duyurmak için çağrıldığı her etkinliğe giden Gassan Ebu Sitte, demokrasinin, ifade özgürlüğünün, insan haklarının, toplantı ve gösteri haklarının, dünyadaki 'en büyük destekçisi' Avrupa'ya giremiyor. Çünkü Almanya tarafından Avrupa'ya giriş yasağı getirildi. 12 Nisan'da Almanya'ya girmeye çalışan Ebu Sitte havalimanında saatlerce tutulup sınırdışı edildi. Eğer Almanya'ya girebilseydi, Filistin Kongresi'nde konuşmayı planlıyordu. Ancak bu kongrede Alman polisi tarafından başladıktan kısa süre sonra sonlandırıldı.

Gassan Ebu Sitte, Filistin'i anlatmaya devam ediyor. Bu amaçla Fransa Senatosu'ndan konuşma daveti aldığında yola koyuldu. Ancak senatosunda PKK'lı teröristleri bile ağırlayan Fransa, İsrail'in soykırımına bir doktor olarak meydan okuyan Gassan Ebu Sitte'yi ülkeye sokmadı. Gerekçesi Almanya'nın aldığı karar. Filistinli doktor Gassan Ebu Sitte, Fransız Senatosu'ndaki siyasetçiler tarafından davet edilmesine rağmen ülkeye giremedi.

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Siyonist İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın en büyük suç ortaklığını, başını ABD'nin çektiği Batı ülkeleri yapıyor. İsrail'in dokunulmazlığını, başta çocuklar olmak üzere masumları katletmesini, Batılı değerlerin savunulması olarak değerlendiren bu ülkeler, "Batının gerçek yüzünü" gösteriyor. Ölenin Müslüman, öldürenin de Müslüman olmadığı senaryoda bu yüzde en ufak bir üzüntü emaresi dahi görmüyoruz. Bugün ABD ve Avrupa'da yükselen protesto dalgaları, bu zalimliğe daha fazla dayanamayan insanların sesini yükseltmesinden ibaret.

Terör devleti İsrail, Batılı değerleri, hatta Batı'nın bizzat kendisini korumak için katliam yaptığını iddia ederek "Batılı değerleri" tarihin çöplüğüne atan örgüt olarak tarihteki yerini alacak. Bu soykırımı desteklemek için kırk dereden su getiren ülkelerin de artık dünyanın geri kalanına söyleyebilecekleri en ufak bir sözleri dahi olmayacak. Gassan Ebu Sitte gibi kahramanların insanlığa yaptığı büyük hizmetler arasına bunu da eklemek gerekir.”