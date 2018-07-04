Ve Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na cevap geldi!

CHP'de 24 Haziran hezimeti sonrası başlayan kavga büyüyor. İnce ile Kılıçdaroğlu arasındaki 'koltuk' restleşmesinde son açıklama İnce'den geldi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi nezaketsizlik" olarak ifade ettiği açıklamalarını yanıt verdi. İnce, "Benim gizli ajandam yok." dedi.

24 Haziran'ın en büyük kaybedeni CHP'de beklenen koltuk kavgası bir hafta sonra patladı. Genel başkan olmak istediğini ilan eden Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan "onursal başkan" olarak kenara çekilmesini istedi. Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye "Bu siyasi nezaketsizlik" yanıtı geldi.

Koltuk kavgasında son açıklama İnce'den geldi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Bu siyasi nezaketsizlik" sözlerine "Benim gizli ajandam yok." yanıtını verdi.

İnce şöyle konuştu:

"CHP karışmadı. Tam tersine biz sayın genel başkan ile bir abi-kardeş içerisinde, eşlerimizle birlikte bir yemek yedik. Ben sayın genel başkana bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım, herkesin bilmesini istedim. Benim gizli planlarım, ajandalarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Karışma falan yok…"



