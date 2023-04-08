Ve Ertuğrul Sağlam geliyor! İlk görüşme yapıldı...

Deneyimli teknik adam Ertuğrul Sağlam için Kocaelispor devreye girdi! Türkiye'nin köklü kulüplerinden olan Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile resmi temasta bulundu...

Yaklaşık olarak 2 yıldır Türkiye'de kulüp çalıştırmayan Ertuğrul Sağlam'a Kocaelispor teklif götürdü. Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı hedefleyen Kocaelispor, deneyimli teknik adam Ertuğrul Sağlam ile önemli bir görüşme yaptı.

Türkiye'nin önde gelen camialarından olan Kocaelispor, ligin son virajına doğru inişli çıkışlı bir performanstan ziyade istikrar hedefliyor ve şampiyonluk bekliyor.

Bu beklenti doğrultusunda takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Kocaelispor yönetimi, Ertuğrul Sağlam ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

25 MİLYON TL İSTEDİ

Kocaelispor'dan 1.5 yıllık anlaşma isteyen Ertuğrul Sağlam, kendisi ve ekibi için bu süreç karşılığında yaklaşık olarak 25 milyon TL talep etti.

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