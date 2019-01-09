0553 313 94 23

Ve beklenen özellik WhatsApp'a geliyor! Devrim gibi güncelleme

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde günümüzün en popüler anlık mesajlaşma uygulaması haline gelen WhatsApp,Android sürümünde uzun zamandır beklenen bir özelliğe nihayet kavuşuyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 18:39
Ve beklenen özellik WhatsApp'a geliyor! Devrim gibi güncelleme

Android beta versiyonunda heyecan verici bir WhatsApp özelliği göründü. Uygulama güvenlik önlemlerini bir seviye yukarı çekmeye hazırlanıyor.

iOS üzerinde Face ID ve Touch ID özelliklerini geliştirmeye devam eden WhatsApp, Android için de nihayet parmak izi okumayla kimlik doğrulama özelliğini test etmeye başladı. Android betasının 2.19.3 sürümünde görünen özellik tüm uygulamayı kilitleyebilmenizi sağlıyor. Bu özellikle beraber başka kullanıcıların WhatsApp’ta yaptığınız konuşmalara erişebilmesi için, sadece telefonunuzun ekran kilidini değil, uygulamanın parmak iziyle kimlik doğrulama ekranını da aşması gerekiyor. Bu özelliğin tüm uygulamayı kilitlediğini belirtelim. Yani tek bir konuşmayı kilitlemek mümkün değil. Özellik açıldığında tüm uygulama için açılıyor.

WhatsApp kilidi test ediliyor

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgide; Ayarlar sekmesinde Privacy başlığı altında yeni bir panel ekleyen uygulamada, özellik geldiğinde parmak izi ile korumayı buradan açmak mümkün olacak. iOS’te de benzer bir şekilde özelliğin uygulamaya dahil edilmesi bekleniyor. Parmak izinin okunamadığı durumlarda uygulamayı açmak için de alternatifler sunulacak. Parmak izi ile uygulamayı kilitleme özelliği şimdilik geliştirmenin alfa aşamasında. Önümüzdeki dönemlerde dağıtıma başlandığında Android 6.0 ve üzeri sisteme sahip kullanıcılar tarafından indirilebileceği kaydediliyor. Özelliğin son haline ne zaman kavuşacağı şimdilik netlik kazanmadığı için dağıtıma da ne zaman başlanacağı bilinmiyor.

(LOG)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 18:39
  1. WhatsApp
  2. WhatsApp yeni güncelleme
  3. WhatsApp yenilik
  4. Android
  5. iOS
  6. Android kullananlara müjde
  7. WhatsApp parmak izi kilidi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Belirsizlikler sürecekse devam etmenin anlamı yok"
    1. "Belirsizlikler sürecekse devam..
    2. Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in..
    3. Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar..
    4. Futbol: Hazırlık maçı
    5. Emniyetten vatandaşa 'Tanker Bank'..
    6. Poşetler marketlerde kaç paraya..
    7. Feci ölüm! Geriye sadece bu görüntü..
    8. Bakan açıkladı! Plastik poşetle ilgili..
    9. Nijerya'da trafik kazası: 17 ölü
    10. Futbol: Hazırlık maçı
    11. "Herkes istekli, herkes gayretli"
    12. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    13. Kuzey Kore ile Kanada gizlice görüşmüş
    14. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    15. Denizli'de uyuşturucu operasyonu
    16. Erdoğan'a Mozart tavsiye eden Aziz'e..
    17. Bakan Kurum: "(Plastik Poşetlerin..
    18. Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları
    19. Van'da yarın okullar tatil mi? Van 10..
    20. Kamyonet ile otomobil arasında sıkışan..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar