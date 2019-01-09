Ve beklenen özellik WhatsApp'a geliyor! Devrim gibi güncelleme

Android beta versiyonunda heyecan verici bir WhatsApp özelliği göründü. Uygulama güvenlik önlemlerini bir seviye yukarı çekmeye hazırlanıyor.

iOS üzerinde Face ID ve Touch ID özelliklerini geliştirmeye devam eden WhatsApp, Android için de nihayet parmak izi okumayla kimlik doğrulama özelliğini test etmeye başladı. Android betasının 2.19.3 sürümünde görünen özellik tüm uygulamayı kilitleyebilmenizi sağlıyor. Bu özellikle beraber başka kullanıcıların WhatsApp’ta yaptığınız konuşmalara erişebilmesi için, sadece telefonunuzun ekran kilidini değil, uygulamanın parmak iziyle kimlik doğrulama ekranını da aşması gerekiyor. Bu özelliğin tüm uygulamayı kilitlediğini belirtelim. Yani tek bir konuşmayı kilitlemek mümkün değil. Özellik açıldığında tüm uygulama için açılıyor.

WhatsApp kilidi test ediliyor

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgide; Ayarlar sekmesinde Privacy başlığı altında yeni bir panel ekleyen uygulamada, özellik geldiğinde parmak izi ile korumayı buradan açmak mümkün olacak. iOS’te de benzer bir şekilde özelliğin uygulamaya dahil edilmesi bekleniyor. Parmak izinin okunamadığı durumlarda uygulamayı açmak için de alternatifler sunulacak. Parmak izi ile uygulamayı kilitleme özelliği şimdilik geliştirmenin alfa aşamasında. Önümüzdeki dönemlerde dağıtıma başlandığında Android 6.0 ve üzeri sisteme sahip kullanıcılar tarafından indirilebileceği kaydediliyor. Özelliğin son haline ne zaman kavuşacağı şimdilik netlik kazanmadığı için dağıtıma da ne zaman başlanacağı bilinmiyor.

(LOG)