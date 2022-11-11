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Yerel Ve akıl koşarak uzaklaşır: Kemalist sürücüler 'yok artık' dedirtti!
Yerel

Ve akıl koşarak uzaklaşır: Kemalist sürücüler 'yok artık' dedirtti!

M. Kemal'in ölümünün 84'ncü yıl dönümünde turizm kenti Antalya’da saat 09.05'te "yok artık" dedirten bir olay yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 00:16:00 -

Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde ise önündeki araçlar sürücülerinin durarak saygı duruşunda bulunduğunu gören bir anda durdu.

Ani duruş nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada sürücü ve yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anları ise bir vatandaşın balkondan çektiği cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

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