Vazelinin faydaları nelerdir? Vazelin nerelerde kullanılır? Vazelin, en çok cilt bakımı için kullandığımız bir petrol yan ürünüdür.

Sadece nemlendirici olarak kullanacağınızı düşünüyorsanız aslında yanılıyorsunuz. Vazelinin faydaları; Vazelin, cildi nemlendirerek çatlakları giderir.

Dirsek ve diz kararması, topuk, ellerimiz gibi bir çatlamış bölgeyi nemlendirir.

Tırnaklarının daha güçlü ve parlak olmasını istiyorsanız vazelin sürmeniz yeterli olacaktır.

Az miktarda vazelini saçınıza sürüp iyice yedirdiğiniz zaman kırılmalar ve elektriklenmelerin önüne geçmek mümkün.

Dudaklarınız çatlamasını önlemek için vazelin sürebilirsiniz.

Vazelin ile saçınızdaki bitten kurtulmak mümkün. Bunun için yapmanız gereken vazelini saçınızda sürmek ve 1 saat sonra bit tarağı ile saçlarınızı taramak.

Vazelin sivilceyi yok eder fakat az miktarda kullanırsanız.

Vazelinin nemlendirmesi özelliği nedeniyle yüzünüzde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Vazelini bebeğinizdeki kızarıklık ve pişiklerin giderilmesi için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Göz altı kırışıklıklarını yok etmek için yatmadan önce ince bir tabaka vazelini sürebilirsiniz.

Vazelini düzenli olarak kaş ve kirpiklerinize sürmeniz halinde kaşlarınız gürleşir ve dökülmesi önlenir, kirpikleriniz ise daha uzun ve parlak bir hal alır. Yatmadan önce sürülmesi halinde dökülen kaşların çıkmasını sağlar.

Kullandığınız parfümün daha kalıcı olmasını istiyorsanız vazelin kullanabilirsiniz. Parfümü sıkacağınız boyun bölgesi ve bilek kısmına ince bir tabaka vazelin sürmeniz parfümünüzün etkisinin daha uzun sürmesini sağlayacaktır.

Evinizde kullandığınız herhangi bir üründe sıkışan kısımlara vazelin sürmeniz halinde daha rahat sökebilirsiniz.

Vazelin ile evinizde yapacağınız bazı karışımlar ile güneş yanığı, çürük ve morarmalar, burkulmalar, hemoroid, iltihap ve romatizma için doğal bir çözüm üretebilirsiniz.

Araba kapılarının donmaması için ince tabaka halinde kapı lastiklerine sürülmelidir. Sağlıklı Günler.

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