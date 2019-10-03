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Vazelinin faydaları nelerdir? Vazelin nerelerde kullanılır?

Vazelin, en çok cilt bakımı için kullandığımız bir petrol yan ürünüdür.

03 Ekim 2019 Perşembe 23:00
Vazelinin faydaları nelerdir? Vazelin nerelerde kullanılır?

Sadece nemlendirici olarak kullanacağınızı düşünüyorsanız aslında yanılıyorsunuz.

Vazelinin faydaları;

  • Vazelin, cildi nemlendirerek çatlakları giderir.
  • Dirsek ve diz kararması, topuk, ellerimiz gibi bir çatlamış bölgeyi nemlendirir.
  • Tırnaklarının daha güçlü ve parlak olmasını istiyorsanız vazelin sürmeniz yeterli olacaktır.
  • Az miktarda vazelini saçınıza sürüp iyice yedirdiğiniz zaman kırılmalar ve elektriklenmelerin önüne geçmek mümkün.
  • Dudaklarınız çatlamasını önlemek için vazelin sürebilirsiniz.
  • Vazelin ile saçınızdaki bitten kurtulmak mümkün. Bunun için yapmanız gereken vazelini saçınızda sürmek ve 1 saat sonra bit tarağı ile saçlarınızı taramak.
  • Vazelin sivilceyi yok eder fakat az miktarda kullanırsanız.
  • Vazelinin nemlendirmesi özelliği nedeniyle yüzünüzde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.
  • Vazelini bebeğinizdeki kızarıklık ve pişiklerin giderilmesi için rahatlıkla kullanabilirsiniz.
  • Göz altı kırışıklıklarını yok etmek için yatmadan önce ince bir tabaka vazelini sürebilirsiniz.
  • Vazelini düzenli olarak kaş ve kirpiklerinize sürmeniz halinde kaşlarınız gürleşir ve dökülmesi önlenir, kirpikleriniz ise daha uzun ve parlak bir hal alır. Yatmadan önce sürülmesi halinde dökülen kaşların çıkmasını sağlar.
  • Kullandığınız parfümün daha kalıcı olmasını istiyorsanız vazelin kullanabilirsiniz. Parfümü sıkacağınız boyun bölgesi ve bilek kısmına ince bir tabaka vazelin sürmeniz parfümünüzün etkisinin daha uzun sürmesini sağlayacaktır.
  • Evinizde kullandığınız herhangi bir üründe sıkışan kısımlara vazelin sürmeniz halinde daha rahat sökebilirsiniz.
  • Vazelin ile evinizde yapacağınız bazı karışımlar ile güneş yanığı, çürük ve morarmalar, burkulmalar, hemoroid, iltihap ve romatizma için doğal bir çözüm üretebilirsiniz.
  • Araba kapılarının donmaması için ince tabaka halinde kapı lastiklerine sürülmelidir.

 

Sağlıklı Günler.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 23:00
  1. Vazelin

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