Vazelinin faydaları nelerdir? Vazelin nerelerde kullanılır?
Vazelin, en çok cilt bakımı için kullandığımız bir petrol yan ürünüdür.03 Ekim 2019 Perşembe 23:00
Sadece nemlendirici olarak kullanacağınızı düşünüyorsanız aslında yanılıyorsunuz.
Vazelinin faydaları;
- Vazelin, cildi nemlendirerek çatlakları giderir.
- Dirsek ve diz kararması, topuk, ellerimiz gibi bir çatlamış bölgeyi nemlendirir.
- Tırnaklarının daha güçlü ve parlak olmasını istiyorsanız vazelin sürmeniz yeterli olacaktır.
- Az miktarda vazelini saçınıza sürüp iyice yedirdiğiniz zaman kırılmalar ve elektriklenmelerin önüne geçmek mümkün.
- Dudaklarınız çatlamasını önlemek için vazelin sürebilirsiniz.
- Vazelin ile saçınızdaki bitten kurtulmak mümkün. Bunun için yapmanız gereken vazelini saçınızda sürmek ve 1 saat sonra bit tarağı ile saçlarınızı taramak.
- Vazelin sivilceyi yok eder fakat az miktarda kullanırsanız.
- Vazelinin nemlendirmesi özelliği nedeniyle yüzünüzde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.
- Vazelini bebeğinizdeki kızarıklık ve pişiklerin giderilmesi için rahatlıkla kullanabilirsiniz.
- Göz altı kırışıklıklarını yok etmek için yatmadan önce ince bir tabaka vazelini sürebilirsiniz.
- Vazelini düzenli olarak kaş ve kirpiklerinize sürmeniz halinde kaşlarınız gürleşir ve dökülmesi önlenir, kirpikleriniz ise daha uzun ve parlak bir hal alır. Yatmadan önce sürülmesi halinde dökülen kaşların çıkmasını sağlar.
- Kullandığınız parfümün daha kalıcı olmasını istiyorsanız vazelin kullanabilirsiniz. Parfümü sıkacağınız boyun bölgesi ve bilek kısmına ince bir tabaka vazelin sürmeniz parfümünüzün etkisinin daha uzun sürmesini sağlayacaktır.
- Evinizde kullandığınız herhangi bir üründe sıkışan kısımlara vazelin sürmeniz halinde daha rahat sökebilirsiniz.
- Vazelin ile evinizde yapacağınız bazı karışımlar ile güneş yanığı, çürük ve morarmalar, burkulmalar, hemoroid, iltihap ve romatizma için doğal bir çözüm üretebilirsiniz.
- Araba kapılarının donmaması için ince tabaka halinde kapı lastiklerine sürülmelidir.
Sağlıklı Günler.
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