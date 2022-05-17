Vay Ekrem vay! Kılıçdaroğlu'nun ardından bugün de İmamoğlu'nun videosu çıktı

yeniakit.com.tr

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul’a nefes aldıracak Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesi projesini duyurdu. Kurum’un, 132 bin ağacın dikileceği projeyi açıklamasının ardından CHP ağaçlandırmaya karşı eylem hazırlığına girişti.

Gezi’de ağaç bahanesiyle sokakların yakılıp yıkılmasına neden olan muhalefet, millet bahçesi projesini Atatürk üzerinden sömürü haline getirirken Kılıçdaroğlu’nun 2018 yılında bir TV programında yaptığı konuşma, CHP’nin çelişkisini ortaya çıkardı.

Kılıçdaroğlu görüntülere rağmen söylediklerini inkar etti

Kılıçdaroğlu, katıldığı programda, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı, telefonlarımızı dinleyip çaldılar" ifadelerini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu, görüntülere rağmen bugün partisinin grup toplantısında söylediklerini inkar edip projeye karşı çıktığını belirtti.

İmamoğlu hükümeti hedef alıp projeye karşı çıktı

İstanbul’a zamdan başka bir şey getirmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Atatürk Havalimanı projesiyle ilgili sosyal medya hesabından hükümeti hedef alan paylaşımlarda bulunarak, 'Bana niye sormadınız?' dedi.

Millet bahçesi projesine karşı çıkan İBB Başkanı İmamoğlu'nu ise 2019 yılında İsmail Küçükkaya'nın programında yaptığı açıklamalar ele verdi. Küçükkaya'nın “Atatürk Havalimanı arazisini ne yapacaksınız?” sorusu üzerine İmamoğlu şu cevabı verdi:

Önceliğimiz yeşil alan. Yeşil alana ihtiyacımız var.