  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bütün dünya kapımızda kuyrukta! Onun için sıraya girdiler

Soylu'dan 'terörist milletvekili' açıklaması

Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması! Bunu hep birlikte başaracağız

Ali Babacan'dan skandal vaat! Senden de bu beklenir

Hata üstüne hata! Arapça twit atan Kemal fena madara oldu

Döviz ve altın aniden fırladı, uzman isim "Şimdi..." deyip bombayı patlattı

Sonunda olacağı buydu! Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ birbirine girdi

Havalimanı yıkımına isyan eden Altaylı’nın bu görüntüleri olay oldu! O tweeti neden sildiğin belli oldu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ezber bozan uyarı: Aldığım evin fiyatı 2 kat arttı diyen kaybeder

Kendi mahallesine çaktı! Kültür istilasının malzemesi Ajda’dan itiraz var
Gündem Vay Ekrem vay! Kılıçdaroğlu'nun ardından bugün de İmamoğlu'nun videosu çıktı
Gündem

Vay Ekrem vay! Kılıçdaroğlu'nun ardından bugün de İmamoğlu'nun videosu çıktı

Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesi projesine karşı çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında katıldığı televizyon programında kendisiyle çelişen ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 18:39:00 - 2022-05-17 18:49:50

 yeniakit.com.tr 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul’a nefes aldıracak Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesi projesini duyurdu. Kurum’un, 132 bin ağacın dikileceği projeyi açıklamasının ardından CHP ağaçlandırmaya karşı eylem hazırlığına girişti.

Gezi’de ağaç bahanesiyle sokakların yakılıp yıkılmasına neden olan muhalefet, millet bahçesi projesini Atatürk üzerinden sömürü haline getirirken Kılıçdaroğlu’nun 2018 yılında bir TV programında yaptığı konuşma, CHP’nin çelişkisini ortaya çıkardı.

Kılıçdaroğlu görüntülere rağmen söylediklerini inkar etti

Kılıçdaroğlu, katıldığı programda, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı, telefonlarımızı dinleyip çaldılar" ifadelerini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu, görüntülere rağmen bugün partisinin grup toplantısında söylediklerini inkar edip projeye karşı çıktığını belirtti.

Atatürk Havalimanı eylemine çıkacak CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından haberi var mı?
Atatürk Havalimanı eylemine çıkacak CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından haberi var mı?

Siyaset

Atatürk Havalimanı eylemine çıkacak CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından haberi var mı?

İmamoğlu hükümeti hedef alıp projeye karşı çıktı

İstanbul’a zamdan başka bir şey getirmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Atatürk Havalimanı projesiyle ilgili sosyal medya hesabından hükümeti hedef alan paylaşımlarda bulunarak, 'Bana niye sormadınız?' dedi.

Millet bahçesi projesine karşı çıkan İBB Başkanı İmamoğlu'nu ise 2019 yılında İsmail Küçükkaya'nın programında yaptığı açıklamalar ele verdi. Küçükkaya'nın  “Atatürk Havalimanı arazisini ne yapacaksınız?” sorusu üzerine İmamoğlu şu cevabı verdi:

Önceliğimiz yeşil alan. Yeşil alana ihtiyacımız var.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Sizi sahtekarlar sizi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay