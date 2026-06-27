Otomobil devinin canavarı görücüye çıktı! Tek şarjla 1300 km gidiyor!

2 Tonluk Pickup Nasıl 1.39 Litre Yakar? 1.39 lt/100 km yakıt tüketimi, gerçek hayatta aracın sürekli bu kadar yakacağı anlamına gelmiyor. Bu veri, resmi test laboratuvarlarının PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlar için uyguladığı özel bir matematiksel formülden kaynaklanıyor. Testlere bataryası 0 dolu olarak başlayan araç, 100 kilometrelik test rotasının büyük bölümünü (yaklaşık 80-100 km arasını) hiç benzin harcamadan sadece elektrikle gidiyor. Benzinli motor sadece kalan kısa mesafede devreye giriyor. Test bittiğinde harcanan az miktardaki benzin, yolun tamamına bölündüğü için kağıt üzerinde böyle büyüleyici bir veri ortaya çıkıyor. -