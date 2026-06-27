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Otomotiv
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Otomobil devinin canavarı görücüye çıktı! Tek şarjla 1300 km gidiyor!

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Otomobil devinin canavarı görücüye çıktı! Tek şarjla 1300 km gidiyor!

Çinli otomobil devi Chery, tek şarjla 1300 km menzile sahip hibrit pickup modeli Zongheng F700'ü tanıttı.

#1
Foto - Otomobil devinin canavarı görücüye çıktı! Tek şarjla 1300 km gidiyor!

10 Dakikada Şarj ve 1300 Km Menzil Jetour Zongheng F700, gücünü Chery’nin tescilli Kunpeng Super Hybrid C-DM platformundan alıyor. 2.0 litrelik turbo beslemeli hibrit motoruyla 208 hp güç ve 340 Nm tork üreten araç, E,5 gibi oldukça yüksek bir termal verimlilik oranına sahip. Ancak aracın en çarpıcı yönü elektrik mimarisinde saklı. Sektörde pickup modellerinde nadir görülen 800V yüksek voltaj sistemiyle donatılan Zongheng F700, batarya devi CATL tarafından üretilen 4C çift katmanlı Shenxing batarya paketini kullanıyor. Bu özel kimya sayesinde dev pickup, sadece 10 dakika içinde ’den ? doluluk oranına ulaşabiliyor. -

#2
Foto - Otomobil devinin canavarı görücüye çıktı! Tek şarjla 1300 km gidiyor!

Hem elektrikli hem de benzinli motorun optimize çalışmasıyla araç, tam depo ve dolu bataryayla 1300 km birleşik menzil sunuyor. Fabrika verilerine göre karma yakıt tüketimi ise 100 kilometrede sadece 1,39 litre olarak açıklandı. -

#3
Foto - Otomobil devinin canavarı görücüye çıktı! Tek şarjla 1300 km gidiyor!

Heybetli Tasarım ve Yüksek Arazi Yeteneği Kaslı ve köşeli bir tasarım dilini benimseyen Jetour Zongheng F700; 5495 mm uzunluğu, 2050 mm genişliği ve 1985 mm yüksekliği ile yollarda devasa bir duruş sergiliyor. 3350 mm'lik aks mesafesi sunan araç, içeride 4 veya 5 koltuklu konfigürasyonlarla satın alınabilecek -

#4
Foto - Otomobil devinin canavarı görücüye çıktı! Tek şarjla 1300 km gidiyor!

Ön bölümde markanın isminin büyük harflerle vurgulandığı dikdörtgen ızgara ve özel LED gündüz farları dikkat çekiyor. Arazi performansını artırmak için yaklaşma açısı optimize edilmiş offroad tamponları, yarı yüzer tavan çizgisi, mekanik kapı kolları ve arkada piyano siyahı panel köprüye sahip çok yönlü stop lambaları tasarımın diğer öne çıkan unsurları arasında. -

#5
Foto - Otomobil devinin canavarı görücüye çıktı! Tek şarjla 1300 km gidiyor!

2 Tonluk Pickup Nasıl 1.39 Litre Yakar? 1.39 lt/100 km yakıt tüketimi, gerçek hayatta aracın sürekli bu kadar yakacağı anlamına gelmiyor. Bu veri, resmi test laboratuvarlarının PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlar için uyguladığı özel bir matematiksel formülden kaynaklanıyor. Testlere bataryası 0 dolu olarak başlayan araç, 100 kilometrelik test rotasının büyük bölümünü (yaklaşık 80-100 km arasını) hiç benzin harcamadan sadece elektrikle gidiyor. Benzinli motor sadece kalan kısa mesafede devreye giriyor. Test bittiğinde harcanan az miktardaki benzin, yolun tamamına bölündüğü için kağıt üzerinde böyle büyüleyici bir veri ortaya çıkıyor. -

#6
Foto - Otomobil devinin canavarı görücüye çıktı! Tek şarjla 1300 km gidiyor!

Yani aracı her gün şarj ederek kullanırsanız bu tüketim değerlerine yaklaşmak mümkün; ancak bataryayı hiç doldurmadan sadece benzinle sürerseniz, sırtındaki batarya ağırlığının da etkisiyle gerçek tüketim değerleri çok daha yüksek seviyelerini görecektir. - kaynak: donanımhaber

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