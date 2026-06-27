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Spor Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'dan duygusal paylaşım
Spor

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'dan duygusal paylaşım

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Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'dan duygusal paylaşım

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından duygusal bir paylaşımda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından duygusal bir paylaşımda bulundu.

A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

 

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM: 'ÖZÜR DİLERİM BABA!'

Turnuva öncesinde babasına verdiği sözü hatırlatan milli futbolcu, yaşanan hayal kırıklığının ardından duygusal ifadeler kullandı.

Barış Alper paylaşımında, "Sözümü tutamadım özür dilerim Baba. Her zaman bana öğrettiğin gibi, daha iyisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğim." sözlerine yer verdi.

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Yorumlar

asim keskin

anlamadim..babasinin sözünü tutmak icinmi mili takima gitmis??? bu ne densizlik. Otradaki her oyuncu bu ülkenin askeridir. Savasmadan kendin birakan, en önemli silahi olana ayaklarini kafasini ve zekasini kulllnamayan bir askerin cephede ne isi var. hem kendini bitiri hemde ülkeyi. ve ölyle oldu. saclara bakin hele . Dünya kupasinda hangoi ülkenin iyuncusu saclariyla oynadi ben hic görmedim sadece bizde var dört bes oyuncu.
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