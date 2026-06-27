Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'dan duygusal paylaşım
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A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından duygusal bir paylaşımda bulundu.
A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından duygusal bir paylaşımda bulundu.
A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM: 'ÖZÜR DİLERİM BABA!'
Turnuva öncesinde babasına verdiği sözü hatırlatan milli futbolcu, yaşanan hayal kırıklığının ardından duygusal ifadeler kullandı.
Barış Alper paylaşımında, "Sözümü tutamadım özür dilerim Baba. Her zaman bana öğrettiğin gibi, daha iyisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğim." sözlerine yer verdi.