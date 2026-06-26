Kadir İnanır hayatını kaybetti! Zatürre tedavisi gören oyuncudan acı haber!

Mayıs ayının ortasından bu yana hastanede doktorların gözetimi altında çok kritik bir tedavi süreci geçiren Kadir İnanır, 6 günlük ağır bir yoğun bakım sürecinin ardından durumu ağırlaşınca entübe edilmişti. Hastaneden gelecek olumlu bir haberi bekleyen yakınları, haftanın son gününde gelen acı haberle sarsıldı.

Daha önce de beyin damarına pıhtı atması sonucu uzun süre tedavi gören oyuncunun, bu kez akciğer enfeksiyonuna yenik düştüğü bildirildi.

"Çok Riskli Bir Tabloyla Karşı Karşıyayız" Demişti...

Kısa bir süre önce oyuncunun tedavi sürecine dair detayları paylaşan hayat arkadaşı Jülide Kural, durumun ciddiyetini gözler önüne sermişti. Zatürreye bağlı olarak gelişen ve akciğerin alt bölgesinde bir tümör tespit edildiğini belirten Kural, acı çekmemesi adına bu kontrollü yola başvurulduğunu anlatmıştı.

Büyük bir endişeyle, "Maalesef Kadir entübe edildi. Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale edebilmek ve acı çekmemesini sağlamak adına kontrollü tedavi süreci için bu yola başvuruldu. Elbette şu an çok riskli bir tabloyla karşı karşıyayız" diyen Kural'ın ve tüm yakınlarının umutlu bekleyişi, ne yazık ki acı haberle son buldu. 77 yaşında hayata gözlerini yuman Kadir İnanır, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.