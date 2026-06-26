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Gündem Kadir İnanır hayatını kaybetti! Zatürre tedavisi gören oyuncudan acı haber!
Gündem

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Zatürre tedavisi gören oyuncudan acı haber!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kadir İnanır hayatını kaybetti! Zatürre tedavisi gören oyuncudan acı haber!

Türk sineması oyuncularından 77 yaşındaki Kadir İnanır, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve o günden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren oyuncu, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mayıs ayının ortasından bu yana hastanede doktorların gözetimi altında çok kritik bir tedavi süreci geçiren Kadir İnanır, 6 günlük ağır bir yoğun bakım sürecinin ardından durumu ağırlaşınca entübe edilmişti. Hastaneden gelecek olumlu bir haberi bekleyen yakınları, haftanın son gününde gelen acı haberle sarsıldı.

Daha önce de beyin damarına pıhtı atması sonucu uzun süre tedavi gören oyuncunun, bu kez akciğer enfeksiyonuna yenik düştüğü bildirildi.

"Çok Riskli Bir Tabloyla Karşı Karşıyayız" Demişti...

Kısa bir süre önce oyuncunun tedavi sürecine dair detayları paylaşan hayat arkadaşı Jülide Kural, durumun ciddiyetini gözler önüne sermişti. Zatürreye bağlı olarak gelişen ve akciğerin alt bölgesinde bir tümör tespit edildiğini belirten Kural, acı çekmemesi adına bu kontrollü yola başvurulduğunu anlatmıştı.

Büyük bir endişeyle, "Maalesef Kadir entübe edildi. Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale edebilmek ve acı çekmemesini sağlamak adına kontrollü tedavi süreci için bu yola başvuruldu. Elbette şu an çok riskli bir tabloyla karşı karşıyayız" diyen Kural'ın ve tüm yakınlarının umutlu bekleyişi, ne yazık ki acı haberle son buldu. 77 yaşında hayata gözlerini yuman Kadir İnanır, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.

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Yorumlar

Mehmet

Yeni Akit'in her zaman gerçeği okuyucuya ulaştırmaya gayret ettiğini biliyoruz. Bu sefer de dünyada olup bitenler, İsrail'in yaptığı işgalci saldırılar ve İngilizlerin aşırı sıcaklarla başa çıkma çabaları gibi önemli konuları gündeme getirmiş. CHP'li Gürsel Erol'un Londra'daki konuşması da dikkat çekici. Gerçekte deprem bölgesinde nasıl bir çalışma yapıldığı konusunda daha fazla bilgi vermesi gerekiyor.

Seza

Ne yapak rahmetmi okuyak
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