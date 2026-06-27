Müthiş uygulama başlıyor: Verdiğiniz her plastik şişe için 1 TL alacaksınız!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde Depozito Yönetim Sistemi'nin devreye alınacağını açıkladı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde Depozito Yönetim Sistemi'nin devreye alınacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi kapsamında Depozito Yönetim Sistemi'nin 1 Temmuz'da Türkiye genelinde hayata geçirileceğini duyurdu.
Kurum, 81 ilde kurulacak DOA makineleri sayesinde vatandaşların geri dönüşüme verdikleri her şişe karşılığında 1 liranın dijital cüzdanlarına yükleneceğini belirtti.
Toplanan ambalajların geri dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırılacağını ifade eden Kurum, sistemin yalnızca bireysel kullanıcıları değil, market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler, oteller, restoranlar ve kafeleri de kapsayacağını söyledi.
Depozito Yönetim Sistemi sayesinde her yıl yaklaşık 25 milyar adet ambalajın geri dönüşüme kazandırılmasının hedeflendiğini aktararak, uygulamanın ekonomiye yıllık yaklaşık 30 milyar lira doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.
Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin israfla mücadele, kaynakların verimli kullanımı, çevresel farkındalık ve sürdürülebilir kalkınmayı merkeze alan önemli bir medeniyet yaklaşımı olduğunu vurgulayarak, yeni sistemle hem çevrenin hem de ekonominin kazanacağını ifade etti.
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